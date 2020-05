Az ízületi gyulladás korai jelei

A reumatoid arthritisz az egyik leggyakoribb gyulladásos reumatológiai betegség, amely rendszerint éveken, évtizedeken vagy akár egy egész életen át is fennállhat. Kialakulásához hozzájárulhat az öröklött hajlam, de a külső környezeti hatások és bizonyos fertőzések is növelhetik a kockázatot. Bebizonyították továbbá, hogy a dohányzás, egy erős lelki trauma vagy a fokozott stressz is előidézhet ízületi gyulladást. A panaszokat az okozza, hogy azimmunrendszertévesen idegennek véli a szervezet saját alkotóelemeit.

A leggyakoribb tünetek

A reumatoid arthritisz többnyire a kezek és a lábak kisízületeinek szimmetrikus fájdalmával, duzzanatával jelentkezik, de gyakorlatilag bármely ízület érintett lehet. A legkorábbi tünet az ébredés utáni kézmerevség. A beteg ilyenkor azt tapasztalja, hogy reggelente alig tudja használni a kezeit, nehezére esik például megnyitni a csapot vagy megfogni a kávéscsészét - magyarázza Dr. Mihola Dóra, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő reumatológusa.

A csuklók fájdalmát is okozhatja ízületi gyulladás (Fotó: 123rf)

Ez a betegség - a klasszikus autoimmun kórképekkel ellentétben - ritkán érint az ízületeken kívül más szervrendszert. De előfordulhat, hogy az ízületi gyulladás olyan mértékű lesz, hogy általános tünetek is észlelhetők: a beteg gyenge, fáradékony, olykor akár még a járás is nehezére esik. Sőt a hőemelkedése vagy láza is lehet.

Nem csak az időseket érinti

A tévhittel ellentétben nem csak az időseket érinthetik a reumatológiai betegségek. Egyes ízületi gyulladások már gyermekkorban is megjelenhetnek, de a 20 és 40 év közöttiek körében fordul elő a leggyakrabban - figyelmeztet a szakorvos. Hazánkban mintegy 100 ezer embert érint ez a betegség.

A reumatoid arthritiszből nem lehet teljesen kigyógyulni, megfelelő terápiával azonban nagy mértékben csökkenthetők a panaszok. De ehhez elengedhetetlen, hogy a beteg minél hamarabb konzultáljon egy reumatológussal.

Az ízületi gyulladás kezelése

A kezelés célja, hogy az ízületi gyulladás mértékét minimalizálja, illetve hogy javítsa a páciens mozgásfunkcióit és életminőségét. A kezdeti, heves tünetek gyors csillapítására erőteljes gyulladáscsökkentőket, szteroidokat alkalmaznak, ezeket azonban hosszabb távon - közismert mellékhatásaik miatt - igyekeznek elkerülni az orvosok. Ilyenkor jönnek szóba az úgynevezett "bázisterápiás" szerek, amelyek ugyan lassan hatnak, de tartósan alacsony szinten tartják a betegség aktivitását. Emellett enyhítik a panaszokat és mérséklik az ízületi károsodást - ismerteti a reumatológus.

Az ízületi gyulladás kezelése természetes gyógymódokkal - részletek!

"Ha a tünetek ezekre a szerekre sem reagálnak, biológiai terápiát javaslunk, amelyek az erre szakosodott centrumokban érhetők el. Előfordul a páciensek kisebb hányadánál, hogy a betegség egy idő után elcsitul, akár gyógyszer nélkül is tünetmentes, de az esetek nagy részében a reumatoid arthritisz hullámzó lefolyású, nem szokatlan, hogy ismét aktivizálódik. Általában a reumatoid arthritiszes beteg kezelése, gondozása hosszú folyamat, akár többször módosítani kell a gyógyszeres terápiát, és nagy figyelmet kell fordítani a gyógytornára is" - tette hozzá Dr. Mihola Dóra.