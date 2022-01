Új szakaszba lépett a COVID-19 világjárvány az omikron variáns miatt, amely véget vethet a pandémiának Európában - közölte vasárnap a WHO európai igazgatója a France24 tudósításában. Hans Kluge az AFP-nek adott interjúban hozzátette, hogy az omikron márciusra az európaiak 60 százalékát megfertőzheti.

"Valószínű, hogy a régió egyfajta pandémiás végjáték felé halad" - mondta a szakértő, aki szerint néhány hónapig elérjük a teljes immunitást, vagy a vakcinának köszönhetően, vagy azért, mert az emberek afertőzésmiatt immunisakká válnak. Anthony Fauci vezető amerikai tudós vasárnap hasonló optimizmusának adott hangot, aki az ABC News "This Week" című beszélgetős műsorában elmondta, hogy mivel a COVID-19-es megbetegedések száma "meglehetősen meredeken" csökken az Egyesült Államok egyes részein, "a dolgok jól állnak".

A vírus omikron változata a vizsgálatok szerint jóval fertőzőbb elődjénél, de az esetek többségében enyhébb lefolyású is a beoltottak körében. Ez felcsillantotta a reményt, hogy a koronavírus világjárványból - az influenzához hasonlóan - egy jóval kezelhetőbb endémiás járvánnyá válhat. Kluge azonban arra is figyelmeztetett, hogy még túl korai lenne a COVID-19-et endémiának tekinteni, mert a vírus már többször meglepte a kutatókat, ezért óvatosságra is intett.