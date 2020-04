WHO: a fiatalok sem immunisak koronavírusra

Macskánál is kimutatták már az új koronavírus okozta fertőzést. Részletek itt.

Kluge szerint az emberek milliárdjait karanténba kényszerítő és a világgazdaságot megrengető vírus okozta súlyos megbetegedésnek nem az életkor az egyetlen kockázata. "Az a felfogás, hogy a COVID-19 csak az idősebb embereket érinti, téves. A fiatalok nem legyőzhetetlenek" - szögezte le internetes sajtótájékoztatóján az igazgató. Kijelentései egybecsengenek a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz megállapításaival. A WHO adatai szerint az 50 év alatti igazolt fertőzöttek 10-15 százalékának vannak mérsékelt vagy súlyos tünetei. "A betegség súlyos eseteivel tizen- és huszonéveseknél is találkoztunk, sokan közülük intenzív ellátásra szorulnak, és egyeseket sajnos elveszítünk" - mutatott rá Kluge.

A WHO szerint a COVID-19 nem csupán az időseket fenyegeti. Fotó: Getty Images

Friss statisztikák szerint mintegy 30 ezer halálesetet jelentettek Európából, többségüket Olaszországból, Franciaországból és Spanyolországból. A haláleseteknek a több mint 95 százaléka 60 évnél idősebb páciensek esetében következett be, a halálos áldozatok több mint fele 80 év feletti volt. A halálos áldozatok több mint 80 százaléka szenvedett olyan krónikus betegségekben, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, amagas vérnyomásvagy a cukorbetegség. "Kedvező viszont, hogy vannak jelentések olyan 100 év feletti páciensekről, akik a COVID-19 betegséggel kórházba kerültek, és azóta teljesen meggyógyultak" - tette hozzá Kluge.

Koronavírus-fertőzés miatt halhatott meg egy csecsemő

COVID-19 megbetegedéshez köthetően elhunyt egy héthetes kislány az egyesült államokbeli Hartford városában - jelentette be szerda este Ned Lamont, Connecticut állam kormányzója. A csecsemőnek nem volt egyéb ismert betegsége, ugyanakkor a halála okának tisztázása érdekében folytatott vizsgálatok még nem zárultak le teljesen. Lamont elmondása szerint valószínűleg a gyermek a koronavírus-járvány eddigi legfiatalabb halálos áldozata. (Forrás: nbcconnecticut.com)