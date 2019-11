Tovább szedi áldozatait a kanyaró

A 200 ezer lakosú ország október végén, az első halálesetek hatására jelentette be, hogy kanyarójárvány van. Egy héttel ezelőtt pedig - ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták - szükséghelyzetet hirdetettek ki, amely keretében az összes iskolában felfüggesztették az oktatást, és a gyülekezést is korlátozzák. A szombati adatok szerint jelenleg 1644 beteget kezelnek kanyarógyanúval. A betegségben elhunytak egy kivételével mind öt év alatti gyerekek.

Az áldozatok többsége 5 év alatti gyerek. Fotó: iStock

Kötelezővé tették az oltást

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) 110 ezer adag oltóanyagot szállított Szamoára. A hatóságok azt remélik, hogy az oltás kötelezővé tételével sikerül megfékezni a járványt. A UNICEF elkezdett egyeztetni a térség többi apró szigetországával is arról, hogy oda is szállít vakcinát, és kötelezővé teszik az oltást a járvány továbbterjedésének megakadályozására. Ausztrália és Új-Zéland orvosokat és ápolókat küldött Szamoára, hogy segítsenek a járvány megfékezésében.

A kanyarós megbetegedések száma 2000 és 2016 között világszerte meredeken zuhant. Az oltásellenes és szkeptikus kezdeményezések miatt azonban az elmúlt években ismét több országban felütötte a fejét a fertőzés. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az év első hét hónapjában világszerte 360 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak, háromszor annyit, mint egy évvel korábban. A legsúlyosabban érintett országok a Kongói Demokratikus Köztársaság, Madagaszkár és Ukrajna.

A kanyaró elleni védőoltás 1970-es években történt széleskörű bevezetése előtt a betegség 7-8 millió gyerek halálát okozta évente.