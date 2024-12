Torokgyulladás: ezt teheted, ha nem jutsz el a patikáig

Az őszi-téli időszakban sokakat utolér a torokgyulladás, ám ha nem olyan súlyos a probléma, akár otthon is túllehetsz a betegségen. Több házi módszer is létezik ugyanis, amellyel meggyorsíthatod a gyógyulást.

Sós víz

A sós vizes gargarizálás segíthet a gyulladás csökkentésében és a felgyülemlett váladék kiürülésében. Egy csapott teáskanálnyi sót keverj el egy nagy pohár vízben, és amikor a só feloldódott, gargarizálj a folyadékkal, de semmiképp se nyeld le! Ezt ismételd meg napi 3-4 alkalommal!

Méz és citrom

A méz köhögéscsillapító hatású, fogyaszthatod teába, limonádéba keverve, de magában is ízletes, ha szereted az édes ízt. Ha egy kanál mézet elkevered egy fél citrom vagy lime levével, még hatásosabb.

Inhalálás

A meleg gőz, pára belélegzése jótékonyan hat a gyulladástól kiszáradt légutakra és a megduzzadt orrmandulára. Egy forró vízzel megtöltött fazékba ha van, csepegtess néhány csepp mentolos illóolajat, majd egy törölközőt a fejedre borítva hajolj a gőz fölé és lélegezz mélyeket! Fontos, hogy ne a tűzről levéve hajolj rögtön fölé, mert a forró gőz akár égési sérüléseket is okozhat.

Sok folyadék

Folyamatos folyadékpótlással megőrizheted a nyálkahártyák nedvességét, így segítheted szervezetedet a gyógyulásban. Legnagyobbrészt vizet igyál, de jót tehet néhány pohár 100 százalékos gyümölcslé vagy pár csésze tea is. Egy csésze meleg gyógy-, fekete-, fehér vagy zöldtea ráadásul gyorsan enyhítheti a fájó torkot.

Erőleves, tyúkhúsleves

A húslevesben található sónak gyulladáscsökkentő, nyálkahártya-nyugtató hatása van, de rendkívül gazdag különféle tápanyagokban is, amik segítenek a fertőzés legyőzésében.

Fokhagyma

A fokhagyma az ősi gyógymódok egyik alapja, a benne található allicin ugyanis baktériumölő hatású. Ha nem szeretnéd lenyelni, hosszában kettévágva szopogatva is nagyon hatékony.

Fagylalt

Régen megvonták a beteg gyerekektől a fagylaltot, ez a szabály azonban mára megdőlt. A hideg ugyanis kellemesen enyhítheti a torok fájdalmát, jó viszont, ha olyat választasz, amiben nincs sok cukor, inkább gyümölcs alapú.

Torma

Egy evőkanál reszelt tormát, egy evőkanál mézet és néhány szegfűszeget önts le egy pohár meleg vízzel, és ezt kortyolgasd!

Almaecet

Egy fél csésze almaecetet, egy teáskanál sót és egy nagy pohár meleg vizet keverj össze és várd meg, míg a só feloldódik! Ezzel a folyadékkal gargarizálj, öblögess fél óránként, de ne nyeld le!

Gyógynövények

Bizonyos gyógynövények tea, csepp vagy illóolaj formájában is hatásosak a felsőlégúti betegségek tüneteinek enyhítésében. A kamilla, a borsmenta, a hársfavirág, a görögszéna, az orvosi ziliz, az édesgyökér és a bodza is hatékony lehet ilyenkor. Jó választás még a gyömbér, a zsálya és az echinacea is.

Pihenj sokat!

A torokfájás legyőzésében sokat segít a pihenés. Keress egy jó könyvet, filmet és pihenj, amennyit csak tudsz, amíg el nem múlnak a tünetek!