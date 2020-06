Szlávik: nem lesz kötelező a koronavírus-oltás

"A koronavírus második hulláma már enyhébb lefolyású lehet, mint az első" - mondta a Magyar Nemzetnek Szlávik János infektológus főorvos. Mindez köszönhető a tünetek gyorsabb felismerésének, az azonnali tesztelésnek és a járványügyi szakemberek felkészültségének. Kifejtette azt is, hogy bár a vakcina még kísérleti fázisban van, elképzelhető, hogy télen vagy kora tavasszal már több tízezres nagyságrendben tudják oltani az embereket itthon.

Sikeresek a hazai vérplazmás kezelések Jó hírek érkeztek a budapesti Szent László Kórházból: a vérplazmával és az egyéb innovatív terápiákkal történő kezelés rendkívüli biztató, illetve pozitív eredményeket hozott. Részleteket itt olvashat.

A főorvos szerint nem fogják kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást, erre nem is lenne szükség. Úgy látja, hogy ha sikerülne beoltani a nagyobb rizikónak kitett embereket (tehát az időseket, az immunhiányos vagy krónikus betegeket, az egészségügyi és szociális szférában dolgozókat), akkor már nem alakulhatna ki súlyos járvány. "Elméletben megtehetnénk, hogy az egész emberiséget beoltjuk, ám ez sem zárja ki, hogy a koronavírus velünk marad, ahogy mutálódik, teljesen eltüntetni nagyon nehéz" - magyarázta az infektológus.

Az őszi hónapokat is optimistán látja jelenleg: véleménye szerint a koronavírus vagy teljesen eltűnik Magyarországról, vagy nagyon alacsony fertőzésszámmal marad meg. Mint mondta, ha teljesen eltűnik, mint Ausztrália esetében, akkor csak olyan országokból lehet behurcolni, ahol még ma is komolyabb járvány dúl. Ez történt Pekingben is nemrég. "Ezt azonban könnyen megakadályozhatjuk, ahogyan most is tettük: az első esetek megjelenése után azonnal járványügyi intézkedéseket hozunk" - tette hozzá. A másik esetben (tehát ha a vírus az országban marad), akkor időnként kisebb gócok formájában felüti a fejét, de ugyancsak gyors járványügyi intézkedésekkel elejét lehet venni a terjedésnek.