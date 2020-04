Koronavírus: hétfőn kinyitnak a német boltok

Koronavírus: kényszerszabadságon 8,7 millió francia - részletek itt!

Április 20-án megnyithatnak a 800 négyzetméternél kisebb értékesítési területű kiskereskedelmi üzletek, ha üzemeltetőik biztosítják, hogy nem alakul ki torlódás a boltban, és sor a bejáratoknál. Továbbá mérettől függetlenül megnyithatnak az autókereskedések, a kerékpár-szaküzletek és a könyvesboltok is. A társadalmi távolságtartás alapszabálya azonban továbbra is érvényben marad, tehát mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él. A többiektől pedig legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani, így ugyanis elkerülhető a koronavírus-fertőzés esetleges átadása.

Maszkot viselő nő sétál egy német múzeum mellett. Fotó: Getty Images

Mi lesz az iskolákkal és a szolgáltatásokkal?

Az iskolák legkorábban május 4-étől nyithatnak ki, amennyiben addig is kitart a koronavírus-helyzet javulása. Egyelőre viszont csak a végzős évfolyamokban folytathatják a tanítást. A részletes tervet április 29-éig kell kidolgozniuk a tartományi oktatási minisztereknek. A szoros testi kapcsolatot igénylő szolgáltatások közül egyelőre csak a fodrászatok számíthatnak arra, hogy május 4-én megnyithatnak. Addig azonban fel kell készülniük a járványügyi biztonsági követelmények betartására. A kulturális, szabadidős és sportintézmények viszont továbbra is zárva tartanak, a vendéglők pedig ezentúl is csak elvitelre vagy rendelésre készíthetnek ételt. Tömegrendezvényt legalább augusztus 31-éig nem lehet tartani Németországban.

Maszk: nem kötelező, de erősen ajánlott

Maszkviselési kötelezettséget nem vezetnek be Németországban, viszont "nyomatékosan javasolják" az arcot és az orrot takaró, házilagos vagy kisipari készítésű, nem orvosi, hanem úgynevezett közösségi (community) maszk viselését minden olyan helyzetben, amelyben nem lehet állandóan betartani a 1,5 méteres távolságot, például a tömegközlekedési eszközökön.

A korlátozásokat rendkívüli óvatossággal kell lazítani, mert igen törékeny a járványügyi helyzet, a veszély pedig nem enyhül a védőoltás és a koronavírus által okozott betegség gyógymódjainak kifejlesztéséig - emelte ki Angela Merkel kancellár. A lazítások hatását egyébként folyamatosan nyomon követik majd, és 2 hetente újratárgyalják az intézkedések szükségességét.

Meghalt koronavírusban egy várandós brit ápolónő, a babáját sikerült megmenteni - részletek társportálunk, az nlc.hu cikkében!