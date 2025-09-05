Szalmonella: ezeken a településeken is rossz az ivóvíz – Figyelmeztetést adott ki a kormányhivatal

Ahogy mi is megírtuk, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal két településen - Vilonyán és Papkeszin - veszélyesnek ítélte a vezetékes ivóvizet, lehetséges szalmonellafertőzés miatt. Friss közleményükben már azt írják: az ivóvíz-ellátórendszerhez tartozó valamennyi településen - így Berhidán, Ősiben és Királyszentistvánon - a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.

Hozzátették: az ivóvízhálózat hatóságok által elrendelt teljeskörű fertőtlenítése folyamatosan zajlik, valamint biztosítják, hogy Berhida, Ősi és Királyszentistván gyermekintézményei is folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre. Az intézkedésre azért van szükség, mert az ivóvízellátórendszerhez tartozó településeken enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések számának növekedését tapasztalták, és a szórványosan előforduló esetek között csütörtök óta újabb betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A hatóság által végzett vízvizsgálatok szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain - írták.

Mint írták, a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően két-három nap alatt elmúltak. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható. A vezetékes vizet Vilonya, Papkeszi, Berhida, Ősi és Királyszentistván területén kizárólag forralás után fogyasszák, mivel a baktérium a víz forralásakor elpusztul - figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.