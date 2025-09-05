Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Szalmonellás a víz két magyar településen

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

A kormányhivatal figyelmeztet: Vilonyán és Papkeszin csak forralás után fogyasztható az ivóvíz.

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani - ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében - megelőző intézkedésként - rendelte el.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben azt írták: a szórványosan előforduló esetek között eddig 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, ezek a szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain.

A szalmonella az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri fertőzés, amely különösen a nyári hónapokban okoz sok kellemetlenséget. A legjellemzőbb panasz a hasmenés és a láz, hozzátéve, hogy előbbihez bélrendszeri vérzés, utóbbihoz hidegrázás is társulhat. Szintén gyakoriak a gyomorfájdalmak- és görcsök, a fejfájás, továbbá a betegeket hányinger, hányás is kínozhatja. A tünetekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak - emelték ki. Hozzátették: a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. Hangsúlyozták: a baktérium a víz forralásával elpusztul. Közölték azt is, hogy a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtoskocsikkal szállítanak a helyszínre.

csapvíz, konyha
A kormányhivatal kéri, hogy a vizet csak forralás után fogyasszák. Fotó: Getty Images

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi. Hangsúlyozták: az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható. A vezetékes vizet Vilonyán és Papkeszin kizárólag forralás után fogyasszák - figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

csapvíz ivóvíz szalmonellafertőzés szalmonellózis

