Rusvai Miklós: aki eddig nem volt Covidos, az bányában élt

A Covid-19 valószínűleg két hullámban jelentkezik majd egy éven belül, az első ilyenkor nyár végén-ősz kezdetén. A járványhullám egyébként már jelenleg is zajlik, az óvódások és iskolások, illetve a szüleik között van a legtöbb fertőzött. Szerencsére azonban a betegek csak enyhe légzőszervi, náthás tüneteket produkálnak – mondta el Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában, hozzátéve, hogy a második hullám érkezése január-február fordulójára várható. A virológus úgy fogalmazott: az immunrendszernek időnként kell a frissítés, az új és új típusú vakcinák pedig tulajdonképpen olyanok, mintha valakit fénykép alapján fel akarnánk ismerni. A régi fénykép alapján is felismerjük, az immunrendszer a korábbi vakcinákkal is tud védekezni, de sokkal jobban, ha felfrissítjük az immunmemóriát.

A Covid jelenleg a legtöbb esetben enyhe náthás tüneteket produkál. Fotó: Getty Images

A virológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar lakosság körében mindenki immunis, mert valamennyien átestünk már a fertőzésen. ,,Olyan nincs Magyarországon, aki nem kapta el a fertőzést, maximum aki bányában él és ez idő alatt nem jött fel a felszínre" – vélekedik a szakember, aki szerint a továbbiakban csak a veszélyeztetett csoportokat kell beoltani.