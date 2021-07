Póta: nem kérdés, hogy lesz-e negyedik hullám

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a labdarúgó-Eb is elősegítheti a koronavírus-járvány újabb hullámát. Részletek itt.

"Senki ne higgye azt, hogy orosz rulettet játszanak a gyermekek egészségével" - szögezte le dr. Póta György a Szabad Európának nyilatkozva. Mint mondja, 12 éves kor felett már lehet oltani a gyerekeket COVID-19 ellen, de fiatalabb korosztályoknál is zajlanak a szükséges vizsgálatok az oltások biztonságosságának és hatékonyságának felmérésére. A gyermekorvos szerint a szülők nagyobb része be is oltatná a gyermekét, de jelenleg túl lassan halad az oltási program a serdülőknél, emiatt aligha lehet a szeptemberi iskolakezdésig elérni a szükség átoltottságot náluk.

Dr. Póta György szerint a járvány leküzdéséhez a gyerekeket is be kell oltani COVID-19 ellen. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Kitért rá, bár a gyerekeknél általában enyhébb lefolyású a koronavírus-fertőzés okozta megbetegedés, azonban gyakrabban alakul ki esetükben poszt-COVID-szindróma. Olykor akár hetekkel afertőzéslezajlását követően jelentkezik erős fejfájás, gyengeség, romlik a fizikai és szellemi teljesítőképesség, de előfordulnak hasi panaszok is. Mindez nagyobb problémát okoz, mint maga a betegség. "Ezért is mondják a szakemberek, hogy érdemes beoltatni azt a korosztályt, amelyiket már be lehet" - hangsúlyozta a gyermekorvos.

Dr. Póta György kifejtette, bár jelenleg nagyon kedvezőek a járványadatok, ugyanakkor ez hamis biztonságérzetet kelt az emberekben, aminek még meglesz a böjtje. Úgy véli, a negyedik hullám kevésbé szerencsés esetben már augusztusban elkezdődhet, és egyelőre nagy kérdés, hogy az oltások révén megszerezhető védettség mennyiben lesz hatékony a koronavírus delta variánsával szemben. Az Izraelben tapasztaltak alapján mindenesetre reménykedhetünk abban, hogy az oltottaknál enyhébb lefolyású lesz a betegség. Magyarországon viszont csupán a lakosság alig fele védett, a szakember szerint pedig "a másik ötven százalékot a delta variáns úgy fogja elkapni, ahogy kell."

