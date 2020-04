Papírtörlő vagy kézszárító: melyik a jobb?

Kézmosás vagy kézfertőtlenítő? Melyikben bízhatunk jobban, ha az új koronavírus elleni védekezésről van szó? Részletek itt.

A világszerte terjedő koronavírus-járvány kapcsán gyakran hallhatjuk, olvashatjuk, mennyire fontos a megfelelő kézhigiénia fenntartása. A kézmosás önmagában is egy jó eszköz erre, ha azonban nem végezzük kellő gondossággal, úgy utána is maradhatnak még mikrobák kezünk felszínén. Ilyenkor kerül előtérbe a kézszárítás mint másodlagos védelmi vonal. Dr. Ines Moura vezetésével leedsi kutatók éppen arra keresték a választ egy kísérlet során, hogy vajon miként távolítható el a legtöbb szennyeződés a szárítás során: papírtörlő használatával vagy meleg levegős kézszárító berendezés segítségével.

A papír kéztörlő hatékonyabban távolítja el a vírusokat, mint a kézszárító. Fotó: Getty Images

Ruhánk is beszennyeződhet szárítás közben

A brit kutatók kórházi környezetben vizsgálták a lehetséges módszerek hatékonyságát. Ehhez négy önkéntes kezét, illetve kesztyűs kezét bakteriofágokkal szennyezték be, azaz olyan vírusokkal, amelyek baktériumokat fertőznek meg, az emberre nézve viszont ártalmatlanok. A szándékos beszennyezés után nem moshattak kezet, így modellezve a hanyagul elvégzett kézmosás utáni állapotot. Ezt követően minden résztvevő papírral vagy kézszárító alatt megszárította a kezét egy kórházi nyilvános mosdóban. Ahogy az önkéntesek elhagyták a helyiséget, a kutatók több felületről is mintát vettek laboratóriumi vizsgálatok céljából.

Összesen 11 mintavételi ponttal dolgoztak. Mintát vettek az alanyok kezéről és kötényéről, ajtókról, lépcsőkről, korlátokról, liftgombokról, székekről, karfákról, telefonokról, az öltözőszekrények nyitógombjairól és sztetoszkópokról egyaránt. Az így kapott eredmények alapján arra jutottak, hogy mind a papírtörlő, mind a kézszárító számottevően csökkentette a kezek szennyezettségét, csakhogy a kettő között mintegy tízszeres különbség mutatkozott az előbbi javára. A kézszárítót használók a 11-ből 10 felület esetében is több szennyeződést hagytak maguk után, illetve elmondható, hogy esetükben mind a 11 minta tartalmazott bakteriofágokat, míg a papírtörlős csoport esetében csak 6 mintában mutatták ki a vírusok jelenlétét.

A karfák kapcsán külön megkérték az önkénteseket, hogy mielőtt letennék pihenni a kezüket a székben ülve, tegyék keresztbe a karjukat egy rövid ideig a mellkasukon, pontosabban a kötényükön. Kizárólag a kézszárítót használó alanyoknál mutatták ki, hogy a kötényükről szennyeződés került a karfákra, illetve esetükben a ruházat is ötször szennyezettebbnek bizonyult. Mindez arra is rávilágít egyben, hogy környezetünket nemcsak kezünk, hanem közvetetten ruházatunk által is beszennyezhetjük, mivel a ruhák maguk is beszennyeződhetnek kézszárítás közben.

A papírtörlő a koronavírus ellen is hatásos

"Reméljük, hogy az eredményeink segítséget nyújtanak a világszerte gyorsan terjedő új koronavírus kontroll alatt tartásához. Kézmosás utáni szárításkor a papírtörlőket kellene előnyben részesíteni, ezáltal gátolva a vírusszennyezést és -terjedést" - fogalmaztak a leedsi kutatók tanulmányukban. Megállapításuk egybecseng az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kézhigiéniára vonatkozó ajánlásaival, miszerint kézszárításhoz használjunk lehetőség szerint papír kéztörlőt, illetve a csapot is azzal zárjuk el.

