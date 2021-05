Orbán: tévhit, hogy a nyájimmunitás megvéd

Bár Magyarországon egyre javulnak a járványügyi adatok, az aktív fertőzöttek száma még mindig magas, jelenleg mintegy 85 ezer. Az új típus koronavírus tehát még mindig terjed, ezzel párhuzamosan pedig egyes tévhitek is egyre több embert érnek el.

Sokan gondolják például úgy, hogy a magas átoltottság miatt kialakuló "nyájimmunitás" megvédi majd azokat, akik bármilyen oknál fogva nem tudják vagy nem akarják beoltatni magukat a COVID-19 ellen. "De ez egy olyan vírus, ami itt fog maradni közöttünk, ezért előbb-utóbb mindenki meg fog fertőződni" - mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Egy férfi átveszi oltási igazolását, miután megkapta a koronavírus-vakcinát.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az összes vakcina alkalmas a védekezésre

A mutánsokkal, pontosabban az indiai változattal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy a szakmai álláspont szerint az összes itthon használt koronavírus-vakcina alkalmas arra, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az embereknek az új variánssal szemben is. A miniszterelnök ismételten arra kér mindenkit, hogy aki még nem tette, regisztráljon és oltassa be magát.

"Leszorítottuk a földre a vírust"

A miniszterelnök elmondása szerint a koronavírus-járvány csúcsán az egészségügyi és gazdasági védekezés volt a legfontosabb. Most viszont már átkapcsolhatott az ország a védekező üzemmódról az újraindításra. "Most úgy tűnik, leszorítottuk a földre a vírust, így most jött el az idő, hogy újraindítsuk a gazdaságot" - fogalmazott. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a járványhelyzet mindenkin nyomot hagyott. Sokan maradtak otthon - vagy azért, mert átalakult a munkájuk jellege, vagy azért, mert elvesztették az állásukat. Most tehát "a vállalkozóknak is vissza kell nyerniük a vállalkozó kedvüket", épp ezért az év második fele leginkább az újraindításról szól majd.

