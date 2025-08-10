„Nem igaz, hogy nyáron nem lehet megfázni” – szakértő tanácsai, amelyekkel elkerülheted a nyári fertőzéseket

„Nem igaz, hogy nyáron nem lehet megfázni” – hangzott el nemrégiben az RTL Reggeli című műsorában. Ahogy arra dr. Mosolygó Éva háziorvos is rámutatott, bár a fertőző betegségek szezonjának a leginkább az őszi-téli időszakot tarjuk, léteznek olyan kórokozók – baktériumok és vírusok – is, amelyek szaporodásának kifejezetten a nyári hőmérséklet és páratartalom kedvez. A klímaváltozás miatt ráadásul egyre hosszabb időre leszünk kitéve egyre melegebb hőmérsékletnek és egyre szárazabb levegőnek.

Figyeljük a test jelzéseit!

Ha valaki sokáig van melegben, akkor kiszárad és rossz lesz a közérzete. Így tehát a szervezete nem lesz elég jó alapállapotban ahhoz, hogy legyőzze a kórokozókat. Nagyon fontos tehát, hogy a szervezetünk jó komfortját megteremtsük, például légkondicionálók használatával. A berendezések megfelelő karbantartására és rendszeres tisztítására mindig oda kell figyelni – figyelmeztetett a háziorvos.

Könnyen megelőzhetőek a fertőzések

A strandszezon kezdete az orvosok szempontjából egyet jelent a szem-, bőr- és fülfertőzések tömeges megjelenésével. Pedig Mosolygó doktornő szerint ezeket nagyon egyszerű lenne megelőzni, például azzal, hogy fürdőzés után lemossuk magunkat tiszta vízzel és szappannal. A strandételek megízlelése előtt pedig mindig mossunk kezet!

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images