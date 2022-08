Müller Cecília: újabb járvány indult Magyarországon

Az elmúlt évek során jelentősen visszaesett a hepatitis A hazai előfordulása. Míg 2016-ban még 699 megbetegedést regisztráltak, addig 2020 már csupán 28 esetről érkezett jelentés. Tavaly 75-en fertőződtek meg, az idei év első hét hónapjában viszont 346-an – írta meg saját értesüléseire hivatkozva a Népszava. A lap cikke szerint Müller Cecília körlevélben fordult a fővárosi egészségügyi szolgáltatókhoz, hogy az orvosok tájékoztassák pácienseiket a fertőzés megelőzési lehetőségeiről. Az idei járvány ugyanis főként Budapestet érinti, az esetek több mint felét itt jelentették.

A fertőző májgyulladás jellemzően lázzal, gyengeséggel, hasi fájdalmakkal jelentkezik. Fotó: Getty Images

Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályának vezetője elmondta, a fertőző májgyulladás vírusa széklettel ürül a szervezetből. A fertőzés piszkos kéz, illetve szennyezett étel agy ital közvetítésével terjedhet. Emellett átadható közvetlen kontaktus és szexuális érintkezés útján is. A vírus lappangási ideje 15-30 nap is lehet. A betegség első tünetei közé tartozik a láz, étvágytalanság, gyengeség, hasi fájdalom. Később hányás, a has jobb felső részén érzett fájdalom, érzékenység, valamint sötét vizelet, világos széklet, sárgaság jelentkezhet.

A szakember szerint a hepatitis A kiterjedt járványokat okozhat, amennyiben rossz szociális körülmények között élő csoportokban is elkezd terjedni. A megelőzésben kulcsfontosságú szerepe van a rendszeres kézmosásnak, illetve a zöldségek és gyümölcsök fogyasztás előtti megtisztításának. Ezen felül a fertőző májgyulladással szemben a patikákban védőoltás is elérhető. Az oltóanyag vényköteles, támogatás pedig nem jár az árukra.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!