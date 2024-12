Mikrobiológus: nem szabad megpuszilni a babákat

A tudás átka – így nevezik azt a jelenséget, hogy hajlamosak vagyunk azt feltételezni, mások is legalább annyira tájékozottak egy-egy specifikus témában, mint amennyire mi magunk azok vagyunk. Saját bevallása szerint Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa is úgy gondolta, közismert, hogy mennyire rossz ötlet bárhol a fején megpuszilni egy újszülött gyermeket. Mint azt a szakember a The Conversation oldalán írja, akkor szembesült a tévedésével, amikor egy ezzel kapcsolatos TikTok-videó alatt elolvasta a hozzászólásokat, és látta, mennyire megosztja ez a kérdés az embereket. A brit The Lullaby Trust jótékonysági szervezet egy 2023-as felmérése egyébként arról árulkodik, hogy a friss és leendő szülőpárok 54 százaléka megengedné barátainak és családtagjainak, hogy megpuszilják újszülött gyermeküket.

Bármennyire is a szeretet jele, veszélyes lehet megpuszilni egy csecsemőt. Fotó: Getty Images

Miért veszélyes puszit adni egy babának?

Az újszülöttek immunrendszere még közel sem teljesen kifejlett születésükkor, így rájuk a különböző fertőzések is nagyobb veszélyt jelentenek – mutat rá Freestone. Életük első három hónapjában a veleszületett immunrendszer sejtjeinek száma lényegesen alacsonyabb a babák szervezetében, mint a felnőtteknél. Ez egyben azt is jelenti, hogy az olyan fertőzések, amelyek a felnőtteknél és az idősebb gyerekeknél enyhe tünetekkel lezajlanak, a csecsemőket akár életveszélyesen is megbetegíthetik.

Vegyük például az ajakherpesz vírusát. Ha egy felnőtt kapja el a fertőzést, tünetként apró hólyagok keletkeznek az ajkán és annak környékén. Egy kisbabánál ugyanez sokkal súlyosabb következményekkel járhat. Ha a herpesz csak a kicsik szemeit, száját vagy bőrét érinti, akkor a legtöbbször antivirális kezeléssel meg lehet őket gyógyítani. Amennyiben azonban a fertőzés szisztémássá válik, és így a belső szervekre is átterjed, úgy könnyen életveszélyes állapotot eredményezhet. Minél fiatalabb egy gyermek, annál kevésbé védett a herpesszel szemben, de az különösen rizikós a születést követő első négy hétben.

A vírusok mellett a baktériumok is veszélyesebbek a csecsemőkre nézve, főleg az intracelluláris kórokozók, amelyek a gazdatest sejtjeibe is behatolnak. E körben említhető a B csoportú Streptococcus, amely gyakran anélkül is megtalálható a bélrendszeri és nemi szervi terület flórájában, hogy bármilyen panaszt okozna. Babáknál viszont szepszist, tüdőgyulladást és agyhártyagyulladást egyaránt kiválthat. Hasonló szövődményekhez vezet a Escherichia coli, avagy a kólibaktérium okozta fertőzés is, miközben a baktérium felnőtteknél a normál bélflóra fontos része.

Így mutathatod ki a szereteted biztonságosan

„A még nagyon fiatal csecsemők szüleiként nem szabad kényelmetlenül éreznünk magunkat, ha arra kérjük a látogatókat, hogy ne puszilgassák vagy érintsék meg gyermekünket. Ha a látogató valóban törődik a kicsi jóllétével, akkor nem fogja támadásnak venni a kérést. Továbbá a szülőknek sem kell azt érezniük, hogy túlreagálják a dolgot” – tanácsolja a mikrobiológus. Hozzáteszi, hogy egy vendég részéről az a legkedvesebb gesztus, ha nem teszi ki veszélynek az újszülöttet. Ha viszont valamilyen okból mégis muszáj megpuszilnia, akkor legalább tegyen meg néhány óvintézkedést a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

A legalapvetőbb szabály, hogy mielőtt a babához érnénk, mossunk alaposan kezet! Puszit pedig ne a szájára vagy az arcára adjunk, hanem például a talpára vagy a tarkójára. Aktív fertőzés esetén, így akár náthásan vagy ajakherpesszel viszont inkább meg se látogassuk a családot, különösen, ha a csecsemő még egy hónapos sem múlt el. Amennyiben mégis betegen indulunk el babát látogatni, akkor pedig viseljünk maszkot és kerüljük a közeli kontaktust vele. „Tartsd mindig észben, hogy a babák nagyon fogékonyak a fertőzésekre. Habár a puszilgatásukat a szereteted jelének szánod, valójában nagyon súlyosan megbetegítheti őket – attól pedig minden bizonnyal szörnyen éreznéd magad, ha ez bekövetkezne” – hangsúlyozza Freestone.