Merkely: ezek a tünetek is utalhatnak koronavírusra

Merkely Béla az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, ahol felhívta a figyelmet arra, hogy most nem állhat úgy le az élet, ahogy tavasszal, hiszen ősztől kezdődik az iskola, és a szülőknek is dolgozni kell menni. A járványügyi intézkedéseknek tehát ehhez a helyzethez kell alkalmazkodniuk.

A szakember úgy véli, a tömeges fertőzések kockázatát jelentősen csökkentené, ha az iskolákban csúsztatott szünetet és étkeztetést vezetnének be, ha az osztályon kívül a kisebbek is hordanának maszkot, illetve, ha minél több fertőtlenítőt helyeznének ki az épületekben. Kiemelte: a tanárok gyakori tesztelése is fontos, ők lehetnek ugyanis a vírus lehetséges indikátorai az iskolákban.

Merkely Béla szerint most nem állhat úgy le az élet a járvány miatt, ahogy tavasszal. Fotó: Getty Images

Zavartság is utalhat a koronavírusra

A szuperfertőzöttekről - akik sokaknak is adhatják tovább a fertőzést - szólva leszögezte: ők általában kifejezetten betegek, a gyerekeknél és az időseknél azonban gyakran nem típusosak a tünetek. Ez azt jelenti, hogy akár bélrendszeri panaszok vagy az időseknél zavartság is utalhat a koronavírusra.

A szakember szerint egyébként hamarabb jön el a második hullám, mint ahogy az influenzajárvány elkezdődne. Azt viszont, hogy nálunk pontosan mikor lesz vakcina, egyelőre nehéz megmondani, de Merkely úgy gondolja, esélyes, hogy még idén elkészülhet. A SOTE rektora arról is beszélt, először az igazán veszélyeztetett korosztályt, azaz a 65 év felettieket oltatná be, illetve az egészségügyi dolgozókat, a vakcinát pedig ingyenessé tenné.

