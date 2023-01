Az Egyesült Államokban december közepén évtizedes rekordot döntött az influenza szövődményei miatt kórházban kezelt betegek száma - írta az NBC News. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) közlése szerint az elmúlt hónapokban körülbelül 120 ezer embert szállítottak kórházba influenza miatt, októbertől december közepéig pedig az Egyesült Államokban több mint 7300 áldozata volt a betegségnek, ebből 21 gyermek.

Az influenza, a nátha és a koronavírus-fertőzés tünetei hasonlóak, ezért a helyes diagnózis nem mindig egyszerű. Fotó: Getty Images

Noha az influenza a legtöbb egészséges emberre ártalmatlan, életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt az 5 év alatti gyermekek, a 65 év felettiek, az immunhiányos betegek és a várandós nők fokozottan ki vannak téve a súlyos megbetegedés kockázatának. Az Egyesült Államokban tíz kórházban kezelt felnőtt közül kilencnek volt legalább egy alapbetegsége.

“Az influenza szövődményeivel küzdők leggyakrabban azért kerülnek kórházba, mert a vírusfertőzésből tüdőgyulladás lesz” - nyilatkozta az NBC News-nak Peter Chin-Hong, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó professzora. Bakteriális eredetű tüdőgyulladás általában akkor alakul ki, amikor az influenzavírus átterjed az alsó légutakra, ami komoly légzési nehézségeket okozhat.

Jelek, amelyek tüdőgyulladásra utalnak

Bár számos, influenzára jellemző tünet kísérheti a bakteriális eredetű tüdőgyulladást is, mint például a láz vagy a fájdalom, van néhány jel, ami arra utalhat, hogy súlyos tüdőfertőzés van kialakulóban. Ilyen a sárga vagy zöld köpet ürítésével járó köhögés, az emelkedő láz, a mély lélegzetvételkor vagy köhögéskor jelentkező mellkasi fájdalom. Néhány tüdőgyulladással küzdő betegnél szepszis is kialakulhat, amit ha nem kezelnek azonnal, szervi elégtelenséghez, vagy akár halálhoz is vezethet.

És noha a már említett társadalmi csoportok veszélyeztetettebbek a súlyos szövődmények kialakulása szempontjából, mint a többi ember, egészséges fiatalok is kórházba kerülhetnek: a CDC statisztikája szerint az influenza és a tüdőgyulladás együttesen a kilencedik vezető halálok az Egyesült Államokban.

Életveszélyes szövődmények

Az influenzavírus okozta fertőzés az egész szervezetet megterhelheti: kutatók szerint összefüggésbe hozható a szívroham megnövekedett kockázatával, és ritka esetben az agyban vagy az izmokban fellépő gyulladással is. Egy 2018-as tanulmány szerint az influenzán átesett betegek a fertőzést követő héten hatszor nagyobb valószínűséggel kaptak szívrohamot, mint az azt megelőző, vagy a fertőzést követő évben. Peter Chin-Hong elmondta: kezelt már olyan influenzás betegeket, akiknél agyvelőgyulladás vagy myositis lépett fel szövődményként - utóbbi fájdalmas izomgyengeséggel jár.

"Az influenza által kiváltott immunválasz segít leküzdeni a fertőzést, de egyesek szervezetét ez túlságosan megterheli" - mondta Jonathan Grein, a Los Angeles-i Cedars-Sinai Orvosi Központ fertőző betegségekkel foglalkozó orvosa, hozzátéve, hogy az influenza súlyosbíthatja az olyan krónikus betegségek tüneteit, mint a cukorbetegség vagy az asztma. Súlyos lefolyású betegség esetén ráadásul fennáll az esélye a "hosszú influenza" kialakulásának. Ez a hosszú COVID-hoz hasonló állapot: amikor egyes tünetek tartósan fennmaradnak, elhúzódnak. Influenza után nem ritka a tartós fáradtság vagy az agyköd.

Bár a szezonális influenza elleni védőoltás hatékonysága nem tökéletes, szakemberek szerint továbbra is ez a legjobb módja annak, hogy megelőzzük a súlyos szövődményeket.

