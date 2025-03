Megcsípte egy szúnyog a nyaraláson, elképesztő tünetei lettek

Thaiföldi nyaralása teljes mértékben padlóra küldte Ross Constable egészségét - írja a Sun. A brit férfi tíz napot töltött a távol-keleti országban még 2019-ben, ahol egy szúgyog megcsípte, különös panaszai pedig azóta sem múltak el.

Miután a nyaralása végén hazaérkezett Timperley-be, a középiskolai rajztanár félni kezdett, hogy valami komolyabb baja van. Nagyon rosszul érezte magát, felszökött a láza, testszerte fájdalmak és fáradtság gyötörte. Konzultált egy orvossal, aki alapos kivizsgálást javasolt - nemsokára kiderült, hogy elkapta a szúnyogcsípéssel terjedő dengue-lázat.

Ijesztő neurológiai tünetek jelentkeztek

"Két hétig ágyban feküdtem. Állandóan szomjas voltam, sokat aludtam, alig voltam eszméletemnél ezekben a napokban" - nyilatkozta a lapnak a férfi. Egészen extrém tünetek jelentkeztek nála, saját elmondása szerint úgy érezte, teste egy zselés masszává változott. Ízületeiben égő fájdalmat, szemei mögött elviselhetetlen nyomást érzett, ínye is súlyos mértékben vérzett. Olyan zavarodott volt, hogy még a saját párját sem ismerte fel. Remélte, hogy hamarosan visszatérhet a munkahelyére, tünetei miatt azonban ezt állandóan halogatni kellett.

A szúnyogcsípés után ijesztő neurológiai tünetek jelentkeztek nála. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Nemsokára az úgynevezett Alice Csodaországban szindróma tünetei is jelentkeztek nála. Ez egy neurolgógiai rendellenesség, melynek hatására a beteg tévesen ítéli meg a körülötte lévő tárgyak méreteit - van amit kisebbnek, míg mást sokkal nagyobbnak lát a tényleges méreteinél. "Úgy éreztem, magasabb vagyok, mint a körülöttem lévő épületek, a karom pedig olyan hosszúra tudom nyújtani, hogy a szomszédos parkolót is elérhetem" - mondta a lapnak.

Ha mindez nem lett volna elég, izomgörcsök és beszédzavar is társulni kezdett a panaszaihoz, Tourette-szindrómát is diagnosztizáltak nála. Az irányíthatatlan mozgásokkal és hangadásokkal járó idegrendszeri betegség tünetei már kisebb hangok hatására is felerősödtek nála. Ez idő tájt Ross egészségi állapotának romlása mentális egészségügyi problémákhoz is vezetett, úrrá lett rajta a szorongás és depresszió, amelyek tüneteit csak tovább rontották a Tourette-re felírt gyógyszerek.

A különös hallucinációk a kezelés hatására elmúltak, úgy tűnik azonban, hogy a Tourette-tel együtt kell élnie a későbbiekben is. A férfi családjából és a művészetekből merít erőt a hétköznapokban, és több kezelésre is jelentkezett, amelyek stabilizálhatják az állapotát.