Madárinfluenza: kórházban ápolnak egy fertőzött tinédzsert

A kanadai tartomány egészségügyi hivatala elsőként múlt szombaton jelentette be, hogy egy tizenéves fiatalnál kimutatták az észak-amerikai ország első humán megbetegedését, amelyet madárinfluenza okozott. Bonnie Henry tartományi tiszti főorvos aztán kedden egy sajtótájékoztatón árult el további részleteket az esetről – írja a Reuters hírügynökség. „Egy egészséges tinédzserről van szó, akinél korábban semmilyen egészségügyi probléma nem mutatkozott. Ez az eset is arra emlékeztet, hogy egy olyan vírussal van dolgunk, amely fiataloknál is súlyos megbetegedést és egészségkárosodást válthat ki” – fogalmazott Henry, hozzátéve, hogy a betegnél gyors állapotromlást figyeltek meg.

Egyelőre nem tisztázott teljes bizonyossággal, hogy mely influenzavírus-törzs felelős a fiatal megbetegedéséért. Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor a H5N1-re gyanakodnak. Henry sem a beteg nemét, sem a korát nem árulta el. Azt viszont kifejtette, hogy az első tünetei november 2-án jelentkeztek, majd november 8-án vettek tőle mintát laborvizsgálat céljából, amikor felvették a kórházba. Tünetei között kötőhártya-gyulladás, láz és köhögés szerepelt. Jelenleg akut légzési distressz szindrómával kezelik, amely súlyos, életveszélyes állapot, mivel ilyenkor a tüdő nem tudja kellő mennyiségű oxigénnel ellátni a szervezetet.

Nem ismert a fertőzés forrása sem. A beteg nem járt előzőleg baromfitelepek közelében, érintkezett viszont kutyákkal, macskákkal és hüllőkkel is. Ezzel együtt a hatóságok még vizsgálják, honnan kaphatta el a vírust. A kontaktszemélyek közül mintegy három tucat embert teszteltek, de egyiküknél sem találták nyomát madárinfluenzának.

Magyarországon is terjed a madárinfluenza H5N1-es törzse. Legutóbb kedden jelentette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy a vírus egy Baranya megyei pulykatartó telepen is felütötte a fejét. Ugyanakkor a Nébih korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy itthon a H5N1 más genetikai alcsoportja van jelen, mint a tengerentúlon, és a humán megbetegedések kockázata nálunk alacsony.

Az idei évben az Egyesült Államok közel 450 tehenészetében igazoltak madárinfluenzás megbetegedéseket a szarvasmarhák körében, továbbá 46 emberi megbetegedésre is fény derült, zömében az érintett tehenészetek és baromfitelepek dolgozói körében. Kanadában viszont mindeddig nem regisztráltak hasonlót: sem szarvasmarháknál, sem embereknél nem okozott még fertőzést a madárinfluenza az országban.

