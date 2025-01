Madárinfluenza: így előzd meg, hogy elkapja a macskád

A H5N1-fertőzést, vagy más néven madárinfluenzát sajnos a macskák is el tudják kapni – hívja fel a figyelmet az IFL Scinece.

Figyelj oda rá, és bármi gyanús tünet esetén vidd állatorvoshoz! Fotó: Getty Images

Így kerül át a macskára a vírus

2024 elején felütötte a fejét a vírus az Egyesült Államok több farmján is a tejelő tehenekben. Azóta több vadon és farmokon élő macska is a szarvasmarhákkal vagy a szennyezett nyers tejjel való közvetlen érintkezés révén megfertőződött, közülük több el is pusztult.

A közelmúltban a figyelem középpontjába került a nyers állateledelből származó fertőzés veszélye is. 2024 decemberében ugyanis Washingtonban egy házimacska múlt ki, miután olyan ételt evett, amelyről utólag H5N1-fertőzöttséget igazoltak. Az eset később más államokban is megismétlődött.

Elkaphatjuk-e a macskától a madárinfluenzát?

Az emberek elkaphatják a madárinfluenzát, ha fertőzött madarakkal érintkeznek, de ez ritka, és általában csak azoknál fordul elő, akik foglalkozásuk miatt sokat és tartósan érintkeznek állatokkal.

Ma már azt is tudjuk, hogy az emberek a H5N1 vírust fertőzött szarvasmarhától is elkaphatják. Itt is azok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, akik állatokkal foglalkoznak, velük nap mint nap érintkeznek. Annak azonban továbbra is igen alacsony a kockázata, hogy az emberek fertőzött macskától fertőződnének meg influenzavírussal.

Mindenesetre most még inkább érvényben van az, hogy ha étvágytalan, bágyadt, prüszköl, taknyos a macska, első utatok az állatorvoshoz vezessen, aki tájékoztatni fog a kezelési lehetőségekről.

Fontos óvintézkedések

- Mindig moss kezet macskázás, különösen az alomtálca kitisztítása után! Erre a kismamák és a legyengült immunrendszerűek különösen figyeljenek oda!

- Ne etesd a macskád nyers hússal vagy tejtermékekkel!

- Lehetőleg tartsd őt a lakásban, hogy elkerülje a vadmadarakkal való érintkezést.