Koronavírus: veszélyes-e most az influenzaoltás?

A tisztifőorvos ismertette, hogy hamarosan elérhetővé válik az influenza elleni védőoltás, amelyet a háziorvosnál igényelhet a lakosság - ezúttal mindenki ingyenesen. A vakcina egyébként inaktivált vírusokat tartalmaz, tehát nem fertőzi meg a szervezetet, az immunrendszerből azonban kiváltja az immunválaszt. Emiatt pedig nem kell tartanunk attól, hogy komoly problémát okozna, ha tünetmentes koronavírus-fertőzöttként adatjuk be az influenzaoltást - magyarázta Müller Cecília. Kiemelte azt is, hogy továbbra is felszálló ágban van a koronavírus-járvány második hulláma, minden korosztálynak feladata van a védekezésben - emelte ki Müller Cecília.

A tisztifőorvos szerint nem gond, ha tünetmentes fertőzöttként kapjuk meg az oltást.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Javul a helyzet az iskolákban

A tisztifőorvos megemlítette továbbá, hogy a köznevelési intézményekben javul a koronavírus-helyzet. Jelenleg 21 óvodában és 5 iskolában van rendkívüli szünet az operatív döntése alapján, 64 osztály és 4 teljes iskola esetében pedig jelenleg digitális munkarendben zajlik az oktatás.

h i r d e t é s

Még mindig vannak szabályszegők

A koronavírussal még jó pár hónapig együtt kell élni. A WHO legújabb jelzései alapján jövő nyárig is eltarthat a járvány - részletek.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt hétvégén 64 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek az új típusú koronavírus elleni védekezést célzó szabályok megsértése miatt. Az új óvintézkedések szeptember 21-ei hatályba lépése óta pedig összesen 759 személy ellen kellett fellépnie a hatóságnak.

Kicsúszott a koronavírus terjedése a magyar hatóságok kezei közül - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!