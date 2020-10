Jövő nyárig is eltarthat a járvány

Egy biztonságos, megfelelő vakcina piacra kerülése sokat segítene, és jelentősen befolyásolná a koronavírus-járvány lezajlását az egész világban. Addig azonban a természetes fertőződést kell megakadályozni - vélekedett a tisztifőorvos.

Már sokkal többet tudunk a vírusról

Ha továbbra is gyorsuló ütemben terjed Magyarországon az új típusú koronavírus, akkor év végéig igazán kétségbeejtő számokat láthatunk naponta. A részletekért olvassa el cikkünket!

A szakemberek már sokkal többet tudnak az új típusú koronavírusról. Ezért sokkal jobb esélyei vannak azoknak, akik most kerülnek kórházba afertőzésmiatt, mint a járvány elején, amikor maga a kórokozó is ismeretlen volt - jelentette ki Müller Cecília. Tavasszal sok olyan kérdés volt, amire nem tudták a választ, most viszont sokkal több információ áll rendelkezésre, és több a tapasztalat is - tette hozzá.

Akár jövő nyárig is eltarthat a koronavírus-járvány. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Tájékoztatása szerint a súlyos és középsúlyos betegeket, akiknek kórházi ápolásra van szükségük, azokra az ellátóhelyekre koncentrálják, ahol minden feltétel adott a gyógyulásukhoz, tehát rendelkezésre állnak a tárgyi eszközök, a lélegeztetőgépek és a gyógyszerek. A személyi feltételeket pedig a növekvő betegszám esetén átvezényléssel biztosítják. A koronavírus-fertőzöttek ellátására egyébként jelenleg 41 intézmény van kijelölve - fűzte hozzá. A favipiravir hatóanyagú gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, ha időben kezdik el a terápiát, jelentős pozitív hatásai vannak: nem súlyosbodik tovább egy középsúlyos beteg állapota.

A magas vérnyomás nagy kockázatot jelent

Magyarországon eddig 822 életet követelt a járvány, és az elhunytak jelentős része valamilyen krónikus betegségben szenvedett. Köztük igen nagy arányban fordult elő a magas vérnyomás, a cukorbetegség, illetve valamilyen szívprobléma vagy rákos megbetegedés. A tisztifőorvos felhítve a figyelmet arra, hogy amagas vérnyomásönmagában is kockázati tényezőnek számít koronavírus-fertőzés esetén, a betegség lefolyása ugyanis sokkal súlyosabb lehet, mint egy egészséges személynél.

