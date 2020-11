Koronavírus: van, ahol ingyen D-vitamint osztanak

Jelenleg a világ 8. legfertőzöttebb országának számít az Egyesült Királyság, ahol az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma átlépte az 1,2 milliót, míg a Johns Hopkins Egyetem adatai alapján az áldozatok száma megközelíti az 50 ezret. A szigetországban jelenleg a tavaszihoz hasonló lezárásokat vezettek be múlt csütörtökön. Ennek enyhítésére azonban a brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock szerint akkor lesz lehetőség, ha egyrészt hatékonyabb gyógyszeres kezelések válnak elérhetővé a COVID-19-cel szemben, piacra kerül végre egy biztonságos és hatékony vakcina, valamint, a mostani döntés eredményeképp megerősödik a legkitettebb emberek immunrendszere.

A korlátozások miatt ritkábban lépünk ki a lakásból, ez is fokozhatja a D-vitamin-hiányt. Fotó: Getty Images

Az áldozatok többsége D-vitamin-hiányos volt

A DailMail beszámolója szerint Matt Hancock az után döntött úgy, hogy cselekednie kell a D-vitamin előnyeire vonatkozó új bizonyítékok fényében, hogy egy friss vizsgálat kimutatta: a kórházba került COVID-19-áldozatok 80 százaléka volt D-vitamin-hiányos, szemben az Egyesült Királyság 25 százalékos átlagával.

A bejelentés szerint az idősotthonokban élők, valamint a sérülékeny csoportok tagjai - például a rákbetegek, szervátültetettek, krónikus légúti megbetegedésben szenvedők - fejenként négy hónapra elegendő mennyiségű D-vitamint kapnak a kormánytól. Az ingyenes vitamincsomagok kiosztását már december elején megkezdhetik.

Így hat a D-vitamin a koronavírusra

Bár sokáig a D-vitaminról mindenkinek csak a csontok egészsége jutott eszébe, mára már tudjuk ennél jóval több szerepe van a "napfényvitaminnak". A többi között támogatja az immunrendszerünket, véd a légúti fertőzésektől és még a nyiroksejtekre is jótékony hatással van. A D-vitamin-hiányt már a járvány kezdetétől kockázati tényezőként tartották számon és - mint arról a HáziPatika.com-on is többször írtunk - folyamatosan vizsgálták hatásait a COVID-19-betegeknél is.

Amerikai kutatók például megállapították, hogy a vitamin hiánya jelentősen fokozza afertőzéskockázatát, a pótlása pedig képes csökkenteni a vírusos légúti fertőzések veszélyét. Egy tanulmány szerint a megfelelő D-vitamin-szint a szervezetben csökkentette a betegség okozta tünetek súlyosságát, és így a halálozási arányt is javította. Mindezekről további részleteket korábbi cikkünkben olvashat.

