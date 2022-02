Koronavírus: újabb helyszíneken állomásoznak a szűrőbuszok

Már hónapok óta szűrőbuszok is segítik a koronavírus-gyanús tünetekkel rendelkező emberek szűrését. A járművek mindig személyautóval jól megközelíthető helyszíneken állomásoznak. Budapesten például minden hétköznap és szombaton is várják az érintetteket a Deák Ferenc téren, a piac mellett, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. termináljának parkolójában - tájékoztatott weboldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Kiket várnak a buszokhoz?

Fontos tudni, hogy csak azon személyek jogosultak a szűrőbuszos koronavírustesztre, akiknek a háziorvos rendelte el a vizsgálatot, és akik esetében a vizsgálatkérést rögzítették is a mentőszolgálat rendszerében. A buszok a fent említett két helyszínen kívül február 9-én a Papp László Sportaréna F1 bejáratánál, 10-én Monoron, a városi uszoda parkolójában, 11-én Vácon, a József Attila sétányon található tanpályán, 12-én pedig a SYMA Csarnok "C" szektorában, a Dózsa György útról nyíló bejáratnál is várják az érintetteket. Az összes állomáson 9 és 16 óra között fogadják a betegeket.

Amennyiben bármelyik helyszínen időpontfoglalás szükséges, akkor a mintavétel pontos időpontjáról a háziorvosoktól kapnak tájékoztatást az előjegyzett személyek. A szűrőbuszokhoz rendelt betegeknek autóval kell érkezniük a vizsgálatra, szájmaszkot kell viselniük, illetve követni a helyszínen kihelyezett útmutatókat. A koronavírus-vizsgálatra a taj-kártyát és a személyazonosságot igazoló dokumentumokat kell vinni.

Ezeken a helyszíneken állomásoznak a héten a szűrőbuszok. Forrás: NNK

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Első lépésként az orrból vett minta alapján COVID-19 antigén gyorstesztet végeznek. Amennyiben ez a teszt pozitivitást mutat, akkor a páciens és a vele egy háztartásban élők járványügyi megfigyelés alá, vagyis karanténba kerülnek, a vizsgálat eredményéről pedig értesítik a járványügyi hatóságot és a háziorvost is, a járványügyi szakrendszeren keresztül.

Ha a vizsgálat eredménye negatív, akkor az Országos Mentőszolgálat munkatársai elvégzik a PCR-mintavételt, amelyet laboratóriumban vizsgálnak tovább. A PCR-vizsgálat eredménye a szokásos módon kerül rögzítésre, ezzel kapcsolatban a beteg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerében vagy a háziorvosánál tájékozódhat.

Azt már régóta tudjuk, hogy teljesen kiszámíthatatlan, kinek milyen tünetekkel és mennyire intenzíven reagál a szervezete a koronavírus-fertőzésre. Olvasóink tapasztalatai alapján viszont úgy tűnik, legalább ennyire bizonytalan az is, hogy kinél milyen szempontok alapján rendelik el a házi karantént.