Koronavírus: újabb 48 haláleset itthon

Egyelőre komoly viták folynak arról a tudomány szereplői között, hogy hogyan lenne érdemes folytatni hosszabb távon a koronavírus-járvány elleni védekezést.

A SARS-CoV-2 hazai megjelenése óta így immár közel 1,85 millióan fertőződtek meg igazoltan. COVID-19-hez köthetően mindeddig 45390 beteg hunyt el - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal kedd reggeli jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg 100 ezerre becsülik az országban. Közülük 1896 főt kezelnek kórházban súlyos panaszokkal, illetve 55-en vannak lélegeztetőgépen.

Több mint 3,8 millióan vették már fel a COVID-19 elleni megerősítő oltást Magyarországon. Fotó: MTI/Balázs Attila

A jelentés szerint a hazai járvány ötödik hulláma leszálló ágban van. A járványügyi korlátozásokat kivezették, így megszűnt a kötelező maszkviselés is. Továbbra is várják azonban oltásra mind az oltatlanokat, mind azokat, akik négy hónapnál régebben kapták meg a COVID-19 elleni oltásukat. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál egyaránt lehetséges előzetes regisztrációt és időpontegyeztetést, -foglalást követően. Emellett márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok.

Az alapimmunizáláshoz szükséges két (Janssen-vakcina esetén az egyetlen) oltásdózist eddig mintegy 6,19 millióan kapták meg az országban. Harmadik oltást 3,84 millióan, negyedik oltás 256,5 ezren vettek fel.

Közel négyezer haláleset világszerte

Világszerte 1,15 millió új fertőzöttet azonosítottak, illetve közel 3,9 ezer COVID-19-beteg hunyt el közép-európai idő szerint kedd reggelig a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai alapján. Ezzel immár 482 millió fölé emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma a vírus 2019 végi megjelenése óta. A pandémia halálos áldozatainak száma mintegy 6,13 millió. A fertőzés, amelynek terjedését az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak, ma 192 országban és régióban van jelen.