A cég hétfőn kiadott közleményében azt írta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség hivatalosan is megkezdte a gyorsított engedélyeztetési folyamatot - olvasható a Euronews honlapján. Ha megadják a jóváhagyást, akkor ez lehet az első szájon át adható kezelés a koronavírus ellen.

A Merck két hete kérte a hatóanyag engedélyeztetését Európában és Amerikában. A cég szerint a hatóanyaguk felére csökkentette a kórházban kezeltek és elhunytak számát azok közt a páciensek közt, akiknél még a tünetek kialakulásának kezdetén elindították a kezelést. A molnupiravir hatóanyag előnye az is, hogy ezt az emberek is be tudják adni maguknak otthon, vagyis nincs szükség professzionális egészségügyi ellátásra.

A tabletta képes meggátolni a vírus replikációját. Fotó: Getty Images

A szer klinikai tesztelése során a molnupiravirt kapó 385 beteg 7, 3 százaléka került kórházba, vagy halt meg COVID-19 okozta megbetegedés miatt, míg a kontrollcsoport 377 tagja közül - akik placebót kaptak - 14,1 százalék. A vizsgálatba egyébként olyan felnőtteket vontak be, akik nem kaptak koronavírus elleni oltást, és afertőzésszempontjából fokozott kockázatnak vannak kitéve meglévő alapbetegségeik - mint a cukorbetegség, az elhízás, vagy a szívbetegség - miatt.

A régió több országában is egyre súlyosabb a járványhelyzet. Ukrajnában újabb régiókban kényszerülnek szigorítani a koronavírus terjedése miatt, Romániában pedig az áldozatok számának emelkedése, illetve az amiatt bejelentett szigorítások hatására egyre többen hajlandóak beoltatni magukat.