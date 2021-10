Koronavírus: egyre súlyosabb a helyzet a szomszédban

Ukrajnában egyre súlyosbodik a járványhelyzet, a kormány válságstábja a hétvégén tartott értekezletén újabb két megyét sorolt át a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös kategóriába. Oleh Nemcsinov kabinetminiszter közlése szerint október 26-tól vörös besorolásba kerül a nyugat-ukrajnai Rivne és a déli országrészben lévő Mikolajiv megye is. Ezzel együtt már kilenc megye lesz a 23-ból vörös besorolású, a legenyhébb kockázatot jelző sárga kategóriában már csak négy régió maradt - köztük Kárpátalja -, a többi a nagyobb kockázatot jelző narancs besorolásban van. A kórházak telítődése miatt Vitalij Klicsko kijevi polgármester a héten jelezte, hogy a főváros is napokon belül vörös kategóriába kerülhet.

Koronavírus: egyre több gyerek kerül kórházba Ukrajnában Az utóbbi időben egyre több gyermek szorul kórházi ellátásra koronavírus-fertőzés miatt Ukrajnában - közölte Szerhij Dubrov, az ukrán orvostudományi egyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás tanszékének vezetője.

Ukrajnában a vörös kategóriába sorolt régiókban a szabályok szerint a mozikat, színházakat, múzeumokat, bevásárló- és szórakoztató központokat, vendéglátóipari egységeket, piacokat, edzőtermeket és uszodákat csak azok látogathatják, akik megkapták a védőoltás mindkét dózisát. Továbbá azok az oktatási intézmények működhetnek a szokásos módon, ahol az alkalmazottak száz százaléka teljes védettséggel bír.

Viktor Ljasko egészségügyi miniszter közlése szerint eddig a 42 milliós lélekszámú Ukrajna felnőtt lakosainak mintegy 30 százalékát oltották be. A legfrissebb adatok alapján valamely oltás mindkét dózisát csaknem hétmillióan vették fel, további több mint 1,9 millióan pedig még csak az első adagot. Az országban vasárnapra 20 791-gyel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 386-tal összesen 63 872-re, az aktív betegeké pedig több mint 14 ezerrel 329 757-re emelkedett.

Romániában egyre többen jelentkeznek oltásért

Romániában látványosan megugrott az oltási hajlandóság, amióta az államfő újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az oltatlanok számára, és pénteken már rekordot döntött az egy nap alatt újonnan beoltottak száma. Klaus Iohannis államfő múlt hét kedden jelentette be, hogy újabb megszorításokat kell bevezetni, miután Romániában meghaladta az ötszázat az egyetlen nap alatt elhunyt koronavírusos betegek, illetve megközelítette a húszezret az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az elnök által beharangozott intézkedésekről pénteki ülésén fogadott el határozatot a bukaresti kormány, így október 25-től (az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével) semmilyen zárt térbe nem mehetnek be az ügyfelek, illetve fogyasztók védettségi igazolvány nélkül.

Több környező országban is egyre több beteg szorul kórházi kezelésre. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A 19,3 milliós Romániában eddig 6 millió 242 ezer ember jelentkezett oltásra, ami az összlakosság kevesebb mint egyharmadát, illetve a beoltható (12 év feletti) lakosság 36,4 százalékát teszi ki. Ezzel az átoltottsággal Románia (Bulgáriát megelőzve) utolsó előtti az Európai Unióban, az egészségügyi szakemberek pedig elsősorban a lakkoság alacsony immunizációs arányának tulajdonítják azt, hogy a járvány negyedik hulláma csaknem félmillió igazolt fertőződést és közel tízezer ember halálát okozta Romániában az elmúlt három hónapban.

Szerbiában a késő esti programokhoz védettségi igazolásra van szükség

Védettségi igazolásra van szüksége szombattól Szerbiában azoknak, akik 22 óra után szeretnének a vendéglátó- és szórakozóhelyek beltéri részében tartózkodni, az intézkedést a bejelentések szerint nagyon szigorúan ellenőrzik majd - közölte a szerbiai közszolgálati televízió. Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet szerbiai irodájának a vezetője szerint a védettségi igazolások használatának eredménye néhány héten belül látszik majd, és akkor derülhet ki az is, szükség lesz-e további korlátozások bevezetésére.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szombatra 7696-tal 1 085 728-ra, Koszovóban 16-tal 160 606-ra, Észak-Macedóniában 411-gyel 199 057-re, Montenegróban 475-tel 139 963-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 776-tal 247 958-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 57-tel 9388-ra, Észak-Macedóniában néggyel 7002-re, Montenegróban hárommal 2057-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 37-tel 11 316-ra növekedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos áldozata a kórnak, így a halottak száma 2974 maradt.