Koronavírus: új gyógyszerrel kezelik a betegeket

A szer klinikai próbáját irányító szakember, Peter Horby - aki az Oxfordi Egyetemen az újonnan felbukkanó ragályos betegségek kutatásával foglalkozik - a napokban jelentette be hivatalosan, hogy a több mint hat évtizede létező, olcsó, jól ismert és biztonságos szteroidalapú gyógyszer a tesztek tanúsága szerint jelentősen csökkenti a súlyos állapotban lévő, lélegeztetésre vagy oxigénellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek körében a halálozási kockázatot.

A professzor tudományos áttörésnek nevezte a tesztek eredményét, Boris Johnson brit miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, hogy a Dexamethasone gyógyszerrel elért eredmény "valós ok az ünneplésre". A kormány már intézkedett is annak érdekében, hogy a szerből elégséges mennyiség legyen hozzáférhető akár a koronavírus-járvány újabb hulláma esetén is.

Már 240 ezer adag rendelkezésre áll

Már 240 ezer adag Dexamethasone van az elosztóraktárakban - közölte Matt Hancock egészségügyi miniszter. Az Egyesült Királyság négy nemzetének tisztifőorvosai szerdán közös levélben kérték a koronavírusos betegeket kezelő kórházak klinikai stábjait, hogy azonnali hatállyal kezdjék meg a Dexamethasone alkalmazását és működjenek együtt kórházuk gyógyszerészeti vezetőivel a szer folyamatos hozzáférhetősége érdekében.

Egyébként normális esetben azt az útmutatást adnák, hogy a szer alkalmazásával a kórházak várják meg a tesztelési eredményekről szóló teljes körű jelentés más szakértők által elvégzett szokásos értékelését, kiderítendő, hogy ezek az értékelések nem jutnak-e eltérő következtetésekre. Tekintettel azonban a gyógyszer által a koronavírusos betegek halálozási rátájára gyakorolt, már most teljesen egyértelműen kedvező hatásra, és arra, hogy jól ismert, biztonságos gyógyszerről van szó, észszerű a szokásos gyakorlat módosítása még a végleges szakmai beszámoló összeállítása előtt - áll a tisztifőorvosok levelében.

A tesztelésről

A Dexamethasone a nagy-britanniai klinikai próbák tanúsága szerint a lélegeztetésre szoruló, az új típusú koronavírussal fertőzött betegek körében 35 százalékkal, az oxigénkezelésben részesülő, de lélegeztetőgépes kezelést nem igénylő páciensek esetében pedig 20 százalékkal csökkenti a halálozás kockázatát. A múlt hétfőn véget ért, három hónapig tartó tesztben 175 brit kórház és 11500 beteg vett részt. A tesztelési időszakban hat gyógyszert próbáltak, a Dexamethasone tesztjébe hatezer beteget vontak be. Ez volt a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű klinikai gyógyszerteszt-sorozata. Az angliai tisztifőorvos, Chris Whitty a koronavírus-járvány kezdete óta elért eddigi legfontosabb teszteredménynek nevezte a Dexamethasone klinikai próbájának adatait.

