Koronavírus: életmentő gyógyszert találtak

Angol kutatóknak elsőként sikerült igazolniuk egy gyógyszerről, hogy növelheti a koronavírus túlélési esélyeit. Vizsgálataik szerint a dexametazon nevű szteroid harmadával csökkenti a lélegeztetőgépre kötött páciensek halálozását - írja a BBC.

Minden nyolcadik lélegeztetőre kapcsolt beteget megmentheti

Világszerte több olyan készítménnyel is kísérleteznek a koronavírus ellen, amelyeket már alkalmaznak valamilyen más betegség kezelésére. Az egyik ilyen volt a dexametazon is, amelyet eddig gyulladáscsökkentő hatása miatt használtak. Úgy tűnik, a koronavírussal fertőzötteken is segíthet, képes ugyanis mérsékelni azimmunrendszertúlműködése miatti károkat a szervezetben. Ezt a túlzott működést citokinviharnak nevezik és akár végzetes kimenetelű is lehet.

A készítmény a lélegeztetést igénylő betegek életét mentheti meg. Fotó: Getty Images

Nagyjából minden huszadik koronavírusos beteg kórházi ellátásra szorul, sokuk állapota pedig rövid idő alatt olyan kritikussá válik, hogy lélegeztetőképre kell kapcsolni őket. Ezek a betegek komoly veszélyben vannak, és eddig egyetlen gyógyszer sem tudott jelentősen javítani az állapotukon. Az Oxfordi Egyetem kutatói közel kétezer kórházi beteget kezeltek dexametazonnal, a gyógyulásukat pedig összehasonlították azzal a több mint négyezer pácienssel, akik nem kaptak gyógyszert. A készítmény a legrosszabb állapotban lévőkön segített, a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek esetében a halál kockázatát 40-ről 28 százalékra csökkentette. Az oxigént igénylő betegeknél pedig 25-ről 20 százalékra csökkent a halálozás aránya.

A kutatást vezető Prof. Martin Landray szerint az eredmények azt sugallják, hogy minden nyolcadik lélegeztetőre kapcsolt beteg életét megmentheti ez a kezelés. A készítmény ráadásul világszerte nagy tételben rendelkezésre áll és nagyon olcsó, a tíznapos kezelés költsége nagyjából 35 font (13500 forint). Hozzátette: az enyhébb tüneteket produkáló betegeknél, akik nem szorulnak lélegeztetésre, a dexametazon hatástalan.