Koronavírus: tavasszal jöhet a vakcinaútlevél

A nagyobb légitársaságok várhatóan már márciustól alkalmazzák a Travel Pass elnevezésű digitális egészségügyi rendszert, amellyel az utasok igazolhatják, hogy megkapták a koronavírus elleni védőoltást. Ez pedig jelentősen hozzájárulhat a határok újranyitásának, illetve az utasforgalom újraélénkítésének felgyorsításához. Ezekről Alan Murray Hayden, a Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség (IATA) utas- és biztonsági termékekért felelős vezetője beszélt egy szakmai fórumon - írta meg a Magyar Nemzet.

A vakcinaútlevél célja

A digitális vakcinaútlevél legfőbb célja, hogy az utasok az okmányok külön ellenőrzése és fizikai cseréje nélkül, biztonságosan repülhessenek a nemzetközi járatokon. A légitársaságok és az utazási irodák egyébként már régóta alkalmaznak egy érintésmentes utasellenőrző rendszert. A koronavírus-járvány miatt pedig különösen nagy szükség volt már egy erre épülő mobilos újításra is, amely most okostelefon-applikáció formájában meg is jelenik.

Az alkalmazás lényege