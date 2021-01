Koronavírus: legalább eddig védettek a gyógyultak

A koronavírus-fertőzésen átesett személyek többsége legalább 5 hónapig védettséget élveznek az újrafertőződéssel szemben - állapította meg egy brit kutatás. A szakemberek arra is rájöttek, hogy a gyógyultak 83 százalékkal kisebb eséllyel fertőződnek meg (újra), mint azok, akik még nem kapták el a kórt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A védelem nem 100 százalékos

Az eredmények arra utalnak, hogy afertőzéshatására termelődött antitestek nyújtotta természetes immunitás tovább tart, mint korábban gondolták. Emellett az újrafertőződés esélye is viszonylag alacsony - legalább néhány hónapig -, teljes védelemről azonban nincs szó. Ugyanis egyre több olyan személyről tudni, akik ismételten megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és újra a kór terjesztőivé is váltak - hívta fel a figyelmet Susan Hopkins, a kutatás vezetője.

A kutatók vizsgálataiból az is egyértelművé vált, hogy az újrafertőződött embereknél is lehet nagyon magas a vírusszint, még tünetmentesség esetén is. Az tehát, hogy már egyszer átestünk a fertőzésen, tulajdonképpen csak attól véd meg minket szinte biztosan, hogy súlyos COVID-19 alakuljon ki nálunk.

A fentiek arra figyelmeztetnek, hogy akkor is fegyelmezetten be kell tartanunk a járványügyi szabályokat, ha már átestünk a betegségen. Egyes szakemberek pedig még az oltást is javasolják a gyógyultaknak.

