Koronavírus: széklet útján is terjed

Tobzoskákról terjedhetett át az új koronavírus az emberre. Részletek itt.

A 2019-nCoV jelű koronavírus elsődlegesen cseppfertőzés útján terjed, ami bármely már fertőzött személytől származhat. Az első eseteket vizsgáló kutatók azonban főként a légzőszervi tüneteket mutató páciensekre koncentráltak, így elhanyagolhatták az emésztőszervi tüneteket. Az Amerikai Orvosi Szövetség folyóiratában kínai szerzőktől közölt új tanulmány szerint az általuk vizsgált egyik vuhani kórház 138 pácienséből 14 esetében (azaz több mint tíz százalékuknál) egy vagy két napig tartó hasmenéssel és hányással kezdődött a betegség, mielőtt kialakultak volna a légzőszervi problémáik. Ezt tapasztalták az új koronavírussal diagnosztizált első amerikai páciensnél is, és néhány hasonló kínai esetet a The Lancet című nemzetközi orvosi hetilapban is dokumentáltak.

Az új koronavírus ellenszerét kutatja a Huojan Laboratórium alkalmazottja. Fotó: MTI/AP

"Fontos megjegyezni, hogy a 2019-nCoV vírus kimutatható volt a szokatlan hasi tünetekre panaszkodó páciensek székletében - hasonlóan a 2002-2003-ban nemzetközi járványt okozó SARS vírushoz (...), ami az ürülék útján való terjedésre utal" - mutatott rá William Keevil, a Southamptoni Egyetem professzora. Az ürülékkel való terjedés miatt 2003-ban százak fertőződtek meg egy hongkongi lakótömbben, ahol a vírus a fürdőszobákból felszálló meleg levegővel közeli épületekbe is eljutott.

Mindez nem jelent meglepetést a kutatók számára, mivel az új vírus ugyanahhoz a családhoz tartozik, mint a SARS kórokozója. Jiayu Liao, a Kaliforniai Egyetem biomérnöke mindazonáltal rámutatott, "egyelőre nem tudják, hogy mennyi ideig képes túlélni a vírus a testen kívül, illetve mennyire érzékeny a hőmérsékletre". David Fisman, a Torontói Egyetem epidemiológusa szerint a széklet útján való terjedés mindenesetre újabb nehézségeket jelenthet a járványgócok elszigetelésében, és főleg a kórházakban okozhat problémát, felerősítve így a járványt.

Benjamin Neuman, a Texas A&M University-Texarkana virológus kutatója ezzel együtt arra figyelmeztet, hogy jelenlegi ismeretek szerint "a cseppfertőzés és a fertőzött felületeket érintő kezünk szemhez, orrhoz vagy szájhoz dörzsölése" valószínűleg a fő terjedési útja az új koronavírusnak is.