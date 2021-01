Koronavírus: megérkezett az 5. Pfizer-szállítmány

Koronavírus: mennyi embert kellene nyárig beoltani? A válaszért kattintson ide!

A délelőtt folyamán megérkezett Magyarországra az 5. Pfizer-szállítmány, ami kicsivel több mint 35500 ember beoltására elég. Már elkezdték a kórházak közötti szétosztást, délután pedig a vidéki intézményekbe is eljutnak a koronavírus-vakcinák. A következő szállítmány egy hét múlva jön, addig ezzel a mennyiséggel kell kihúznunk - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Megérkezett az 5. Pfizer-szállítmány, ami mintegy 35500 ember beoltására elég. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A mutánsok még nem terjednek rohamosan

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy az elmúlt 24 órában is kedvezően alakultak a járványadatok. Ez a járvány stagnálása mellett azt is jelzi, hogy a mutáns vírusok közösségi terjedése még nem számottevő itthon, hiszen továbbra is 1000 alatt van az új koronavírus-fertőzöttek napi száma.

Van, aki még minidg nem visel maszkot

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt tegnap 132, szeptember 21-e óta óta pedig 20473 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek. Erről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt.

