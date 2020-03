Koronavírus: ózonnal fertőtlenítik a buszokat

Csütörtök reggelig 261 főre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Részletek itt.

Az ózon az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, minden ismert mikroorganizmust megsemmisít, és a hagyományos vegyszerekkel ellentétben nem tudnak ellene immunitást felépíteni a baktériumok, vírusok és gombák. Szerda virradóra a fóti telephelyen elkészült az első három csuklós jármű próbafertőtlenítése. A folyamat buszonként 2-2,5 órát vesz igénybe, így naponta 6-8 járművet tudnak kezelni. Egyelőre 7 járműfenntartó üzemben és 2 autóbusz-tároló telephelyen indul az ózonos fertőtlenítés, de a tapasztalatok függvényében a társaság fokozatosan kiterjeszti majd az eljárást.

Ózonnal fertőtlenítik a Volánbusz járatait a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként. Fotó: volanbusz.hu

A Volánbusznál folytatódik afertőzéselleni védekezés az eddigi szinteken is: a buszokat és az állomásokat minden éjjel és napközben is takarítják, fertőtlenítik. A társaság ugyanakkor felhívta a figyelmet az egyéni felelősségre is, egyben azt kérve, hogy a járvány ideje alatt csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlan okból muszáj közlekednie.

A koronavírus-járványra és a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Volánbusz a volanbusz.hu oldalon folyamatosan tájékoztatja utasait az autóbuszjáratok menetrendjét, a jegy- és bérletváltás szabályait érintő esetleges változásokról.

Tisztítószereket, maszkokat osztanak önkormányzatok

A koronavírus-járvány miatt közterületi fertőtlenítéseket végeztetnek önkormányzatok, több vidéki városban tisztító- és fertőtlenítő szereket osztanak, maszkokat juttatnak rászorulóknak. Balassagyarmaton egészségügyi célokra ajánlották fel szálláshelyeiket a szolgáltatók.

A nyíregyházi önkormányzat szerdán négyszáz - tisztítószereket tartalmazó - csomagot adott át a Nyíregyházi Család-, és Gyermekjóléti Központ családgondozó munkatársainak. A fertőtlenítőszereket, mosogatószert és kézmosó szappant tartalmazó csomagokat a megyeszékhely szegregált területein élő családok kapják.

Békés megyében, Gyulán a városi közüzemi nonprofit Kft. rendszeresen fertőtleníti a közterületi utcabútorokat, padokat, biciklitárolókat, utcai szemeteseket és környéküket. Kardoskúton ózongenerátorokat szereltek fel az óvodában, a háziorvosi rendelő várótermében és az önkormányzat folyósóján. A Dél-Békés Mentőcsoport önkéntesei már a múlt héten szétosztottak 24 ezer liter virucid hatású fertőtlenítőszert a dél-békési térség egészségügyi intézményeiben, önkormányzatainál, egyházainál, hivatalaiban.

Zalában Nagykanizsa polgármestere, Balogh László szerdán arra kérte a városi tulajdonban lévő Netta-Pannónia Kft. ügyvezetőjét, hogy nagy mennyiségű fertőtlenítőszerrel készüljenek fel a járdák, utak, buszmegállók, köztéri padok, játszóterek és szemetes konténerek tisztítására. A Pest megyei Pécelen buszmegállókat fertőtlenítenek, Isaszegen megkezdték a város forgalmasabb közterületeinek - köztük buszmegállók, játszóterek - fertőtlenítését.

Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán és Ácson a forgalmas közterületeken, üzletek, intézmények, hulladékszigetek és buszmegállók előtt, a parkolókban, a vasútállomáson szintén vegyszerrel fertőtlenítenek. A T-Busz minden éjjel fertőtleníti a buszokat, a jegy- és bérletautomatákat. Kisbér önkormányzata személyenként két mosható szájmaszkot ad a lakosoknak. A város önkéntes varrónői és a szakképző iskola tanárai naponta több száz maszkot készítenek. Elsőként azokat látták el a védőeszközzel, akik óvodákban, konyhán, egészségügyi intézményekben dolgoznak.

Miskolcon ugyancsak maszkokat oszt az önkormányzat. A tájékoztatás szerint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) azon munkatársai kapnak a védőfelszerelésből, akik az idősgondozás során közvetlen kapcsolatba kerülnek idős betegekkel, de az ügyeletes óvodák és bölcsődék, valamint a házi- és gyermekorvosi rendelők részére is osztanak maszkot.

Nógrád megyében Balassagyarmat összes szálláshely-szolgáltatója - a kollégium, a panziók, az evangélikus vendégház - önként felajánlotta szobáit az esetlegesen szükségessé váló egészségügyi és egyéb közfeladatot ellátó dolgozók elszállásolására. A Nógrád megyei város egészségügyi célokra használhatja a Palóc Farkasok labdarúgó utánpótlás sportegyesület Kövi Pál Sportcentrum ingatlanát is. A létesítményben épül ki a kórházat ellátó mentőszolgálat fertőtlenítő telephelye, illetve áprilistól a véradóállomás is állandó véradóhelyet létesít az épületben.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatása szerint 17 kollégiumi épületének összesen több mint ötezer kollégistája közül csaknem 4500-an költöztek ki, vagy kerültek át másik épületbe. Az online kurzusok megkezdése óta eltelt rövid idő tapasztalatai szerint a használatban lévő kollégiumokban megfelelő az internetellátás, így a távolléti oktatás zavartalanul folyik.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elektronikus felületein elérhetővé tette a szájmaszkok előállításához szükséges információkat, a szabásmintát és a leírást bárki letöltheti, és felhasználhatja. Az anyag kiválasztásához három szempont, hogy a maszk ne irritálja a bőrt; annyira sűrű szövésű legyen, hogy tüsszentésnél a folyadék ne hatoljon át; lehetőség szerint bírja a 60 (ideálisan 90) fokos mosást. A karitatív szervezet kisebb-nagyobb műhelyeiben összesen 15 helyszínen készítenek szájmaszkokat. A védőeszközöket előállító műhelyek között van a Tiszaburai Varroda, a Pátyon működő, fogyatékkal élő embereket foglalkoztató üzem, valamint a Máltai Szeretetszolgálat fogyatékkal élő embereket ellátó gödi és gacsályi otthonai is.

Az európai koronavírus-fertőzéses esetek jelentős része egy ausztriai kocsmába vezethető vissza. Olvassa el az nlc.hu cikkét ide kattintva.