Koronavírus: otthon is maszkot kellene hordani?

Koronavírus: minden fontos a vakcinafejlesztésről A vakcinafejlesztés lassú és drága folyamat. Egy olyan járvány esetében azonban, mint amit most az új koronavírus okozott, elfogadható a folyamat felgyorsítása és a magasabb pénzügyi kockázat, hiszen a pandémia miatti korlátozások fennmaradása is hatalmas károkat okoz mind a gazdaság, mind a társadalom számára. Infografikánk a fejlesztésekről ad áttekintést.

Az általános irányelv az, hogy azokon a helyeken szükséges maszkot viselni, ahol a társadalmi távolságtartás nem valósítható meg maradéktalanul, ezáltal magas a fertőzésveszély. Nem véletlen, hogy például a boltok, illetve a tömegközlekedési eszközök szűk tereiben nem maradhat el a szánk, orrunk eltakarása. Ezt a szabályt írja felül egy kínai kutatás, amelyet a WebMD szemlézett, és amelynek eredményei azt mutatják: az otthoni maszkviselés sem ördögtől való, sőt! Segítségével jelentősen csökkenthető a koronavírus-fertőzés kockázata.

A szakemberek idén február és március vége között 124 pekingi család 335 tagját vették górcső alá, mindegyik famíliában regisztráltak egy koronavírus-fertőzött személyt. Egy átlagos családnak négy tagja volt, és a legtöbb esetben három generáció élt egy háztartásban.

Mint kiderült, a SARS-CoV-2 emberről emberre való terjedése legtöbb esetben a háztartáson belül történt meg. Ugyanakkor az otthoni maszkviselés 79 százalékos hatékonysággal akadályozta meg a továbbfertőzést, de csak abban az esetben, ha már a tünetek megjelenése előtt elkezdték gyakorolni ezt a szokást a családtagok. A BMJ Global Health című szaklapban megjelent tanulmányban arra is rámutattak, hogy a klór- vagy etanolalapú fertőtlenítők napi használata 77 százalékos hatékonysággal működött afertőzésterjedésének megakadályozásában.

Otthon is maszkot kellene hordanunk? Fotó: Getty Images

"Kutatásunk egyértelművé tette, hogy a háztartáson belüli terjedés a szimptómák megjelenése előtt a legvalószínűbb, de ha megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket - mint például az otthoni maszkviselés és távolságtartás, illetve a rendszeres fertőtlenítés -, csökkenthetjük a COVID-19 terjedését a járvány alatt" - olvasható a tanulmányban. A szakemberek szerint egyébként ha az első fertőzöttnek hasmenése is van, az még jobban növeli a betegség továbbadásának kockázatát. Ahogy az is, ha a koronavírusos személlyel napi kontaktusban vagyunk, például együtt eszünk, tévézünk vele. Összefoglalva: a tanulmány mindezen okokból kifolyólag nemcsak az utcán, hanem otthon is javasolja a maszkviselést.

Arcmaszk: igen vagy nem?

Az arcmaszkokkal kapcsolatban máig nincs teljes egyetértés szakmai körökben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az angliai népegészségügyi szolgálat például továbbra sem javasolja viselését kül-, illetve beltéren, álláspontjuk szerint ugyanis nincs elegendő bizonyíték annak alátámasztására, hogy valóban akadályozza a fertőzés terjedését.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) azonban ezzel ellentétes álláspontot képvisel, és a maszk szükségessége mellett érvel, mivel az hatékonyan gátolja a nyálcseppek, és az abban található vírusok kijutását a levegőbe. Mint azt honlapjukon írják, ha a lakosság minden tagja maszkot visel, az nem egyéni, hanem kollektív védelmet valósít meg.

A WebMD cikke több orvost is idéz, akik támogatják a maszkviselést, noha inkább a kültéri szükségességet hangsúlyozzák, az otthonira nem térnek ki. Dr. Colleen Kraft, az Emory Egyetem munkatársa úgy vélekedik, a maszkkal nemcsak magunkat, de másokat is védünk. Dr. Carlos del Rio epidemiológus pedig, aki szintén az Emory Egyetemen dolgozik, rávilágított: a maszk egyfajta vizuális emlékeztető arra, hogy valami történik jelenleg a világban. Mivel nem látjuk a vírust, hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a veszélyről, a maszk viszont eszünkbe juttatja, hogy a kórokozó még nem tűnt el, és nekünk mindenképpen tennünk kell valamit ellene.

