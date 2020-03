Koronavírus: nem oktatnak az egyetemeken

Mint azt megírtuk, szerdán kora délután jelentették be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében. Intézménylátogatási tilalmat rendeltek el a magyarországi egyetemeken is, így mostantól az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában valósulhat meg, az egyetemi épületek be fognak zárni.

Immár 19-re emelkedett a magyarországi koronavírus-fertőzöttek száma. Részletek itt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen március 12-22. között a hallgatók nem látogathatják az egyetemet és más felsőoktatási intézményt sem, mentesülnek tanóra-látogatási kötelezettségeik alól. Március 23-tól távoktatás lép életbe. Az egyetemi kollégiumban lakók továbbra is a kollégiumban maradhatnak. Aki a kollégisták közül az elmúlt 14 napon belül külföldön járt, hazatérése után köteles 14 napig távol maradni az egyetemtől és kitölteni a járványügyi kérdőívet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Az ELTE egésze március 23-tól ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a magyar állampolgárságú kollégistáknak március 13-án éjfélig kell elhagyniuk a kollégiumokat és otthonukba visszatérni. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Kollégiumi lakó a kollégium területén vendéget nem fogadhat, ott közösségi rendezvények, események nem tarthatók.

A Semmelweis Egyetemen március 23-tól e-learning keretében folyik az oktatás. Az intézménylátogatási tilalmat visszavonásig rendelte el a kormány - közölték. Ezzel együtt felszólították a Semmelweis Egyetem munkatársait és hallgatóit, hogy ne utazzanak külföldre. A kivételes esetben szükséges hivatalos utakhoz rektori engedély szükséges. A nemzetközi hallgatóknak azonban lehetőségük van hazamenni. A magyar hallgatóktól azt kérik, hogy lehetőség szerint március 13-ig a kollégiumokból utazzanak haza lakhelyükre, ettől eltérni rektori engedéllyel lehet. A nemzetközi hallgatóknál a kollégiumi tartózkodás engedélyezett.

A Budapesti Corvinus Egyetemen a tavaszi szünetet követő időszak oktatási tevékenységéről a következő napokban további részletes tájékoztatást adnak. A kollégiumokban lakó magyar diákokat arra kérik, hogy az oktatási szünet alatt utazzanak haza, csak kivételesen indokolt esetben vegyék igénybe a kollégiumi szolgáltatást. A külföldi diákoknak továbbra is biztosított a kollégiumi ellátás. A diákigazolványok érvényességi ideje a rendkívüli helyzet idejére automatikusan meghosszabbodik.

Vidéki egyetemek

A Szegedi Tudományegyetemen minden magyar állampolgár hallgató március 13-ig köteles az egyetemi kollégiumi épületből teljes körűen kiköltözni és otthonába hazatérni. A külföldi állampolgár hallgatók részére a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja.

A Debreceni Egyetemen március 12-től a hallgatók nem látogathatják az oktatási épületeket. Az egyetemen működő munkacsoport arra kéri a kollégistákat, hogy a saját és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében utazzanak haza.

A Miskolci Egyetemen március 13-án 18 óráig kell elhagyniuk a kollégiumot a magyar hallgatóknak. A külföldiek szállásolását a továbbiakban is megoldják.

A Pécsi Tudományegyetem azt közölte: további rendelkezésig lehetőség szerint a hallgatók az egyetem épületeit ne látogassák. Ez a kérés a dolgozókra további intézkedésig nem vonatkozik.

A veszprémi Pannon Egyetemen március 12-től - az intézkedés visszavonásáig - a hallgatók nem tartózkodhatnak az egyetemen. A magyar állampolgárságú hallgatók a kollégiumot legkésőbb március 13-án 16 óráig kötelesek elhagyni, a külföldiek maradhatnak. A következő napokban az egyetem vezetése megvizsgálja, hogy az oktatás március 23-tól kezdődően milyen feltételekkel és formában valósítható meg. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a rendkívüli tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint tartózkodjanak lakóhelyükön.

Valamennyi intézmény tájékoztatásában kiemelték, hogy az életbe lépett intézkedések az egyetemek dolgozóit, oktatóit nem mentesítik a munkavégzés alól. Az egyetemek nem zárnak be, az oktatás távoktatás keretében folytatódik. Az életbe lépett intézkedések a köznevelést nem érintik. Sőt, a rendelet kimondja: az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el.

Péntekig el kell hagyniuk a kollégiumokat a magyar hallgatóknak

Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt - tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK). A HÖOK a kormány által elrendelt országos veszélyhelyzettel összefüggésben a szaktárcától kapott tájékoztatás alapján közölte: az egyetemeken március 12-13. között rektori szünetet rendelnek el, március 16-20. közé hozzák előre a tavaszi szünetet, és március 23. után távoktatás kezdődik meg. A hallgatók a távoktatás során sem látogathatják az intézményeket.

A kollégiumokat a jelenlegi információik szerint március 13-ig minden magyar hallgatónak el kell hagynia. Amennyiben nem megoldott a hallgató lakhatása, úgy rektori méltányossággal engedélyezhetik a kollégiumban maradását; a külföldi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. A HÖOK azt kérte, a hiteles információkért a hallgatók kövessék a kari és egyetemi hallgatói önkormányzatok, valamint az intézmények Facebook-oldalát.

Tájékoztatásuk szerint a szemeszter záró dátumát várhatóan későbbre tolják ki. Minden hallgatói ügyintézés elektronikus formában történik. A diákigazolványok a járványügyi veszélyhelyzet végét követő 15 napig érvényesek, valamint arra, hogy a szakminisztérium az olvasótermek használatát nem, ellenben a könyvtári kölcsönzési lehetőség fenntartását javasolta az intézményeknek. Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát a felsőoktatási intézményen kívül végzi, és a fogadóhely nem tiltja meg a munkavégzést, úgy lehetőség van a gyakorlat folytatására. A HÖOK javasolja, hogy a 2020-as évre az átsorolási szabályokat átmenetileg függesszék fel.

