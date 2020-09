Koronavírus: most nehezebb védekezni, mint tavasszal

A koronavírus-járvány második hulláma idején jóval gyorsabb ütemben terjed a fertőzés, és a védekezés is egy kicsit nehezebb, mint tavasszal volt. Most ugyanis nem gócpontos, hanem közösségi terjedésről beszélünk, tehát már szinte mindenhol megjelent a kórokozó - ismertette a tisztifőorvos. Újra felhívta a figyelmet arra, hogy akinek légúti tünete vagy láza van, az ne menjen közösségbe. Kiemelte továbbá, hogy a szülőknek fokozott felelőssége van abban a tekintetben, hogy kizárólag egészséges gyereket visznek-e az iskolákba és az óvodákba.

A járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Itt is ajánlott maszkot viselni

Nincs sok új szabály a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban, de azokat be kell tartani, hiszen a szabályszegők szankcióra számíthatnak - a részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A szakember emlékeztetett arra is, hogy szeptember 21-étől már a szigorúbb maszkviselési szabályok érvényesek. Ennek értelmében már nemcsak az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, hanem a mozikban, a színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelező a maszk használata. A tisztifőorvos azonban - a koronavírus elleni védekezés érdekében - egyéb helyeken, többek között a taxikban, az esküvőkön és a sporteseményeken is javasolja a maszkviselést. Fontosnak tartja továbbá, hogy akkor is tegyük fel a maszkot, ha családtagjaink vagy barátaink otthonába megyünk látogatóba - főleg akkor, ha a háztartásban idős vagy krónikus beteg személy is él.

Úgy fogalmazott, összességében mindenhol érdemes maszkot viselni, ahol nem tudjuk megtartani a megfelelő távolságot. Ezzel ugyanis megelőzhetjük, hogy tudtunkon kívül megfertőzzünk másokat az új típusú koronavírussal, illetve magunkat is megvédhetjük. A maszk azonban csak akkor véd, ha helyesen használjuk, tehát eltakarja a szájat és az orrot is - hangsúlyozta. Megemlítette továbbá, hogy ha a maszkviselés közben tüsszögünk vagy köhögünk, akkor amint lehet, cseréljük le a védőeszközt. Az egyszer használatos maszkokat egy duplafalú zsákban kell gyűjteni, 48 órára el kell különíteni, ezt követően pedig a kommuniális szemét közé dobható - ismertette.

Még mindig vannak szabályszegők

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az elmúlt napon 32 személy ellen kellett a rendőrségnek intézkednie maszkviseléssel kapcsolatos szabályok megsértése miatt. Öten valamely közlekedési eszközön, 27-en pedig üzletben történő vásárlás során hagyták figyelmen kívül az előírásokat. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt, aki egyúttal megerősítette, hogy 6 év felett mindenkinek kötelező maszkot viselnie a jogszabályban meghatározott helyeken - a sál vagy a kendő már nem elég.

Jó hír érkezett a koronavírusos Pataky Attiláról - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!