Koronavírus: meggyógyult a második hazai beteg

Az első magyarországi gyógyult koronavírus-fertőzöttet múlt csütörtökön jelentették be: mint mi is megírtuk, egy iráni állampolgár volt az illető. A koronavirus.gov.hu hivatalos tájékoztató oldal szerint pedig ismét egy iráni beteg épült fel a COVID-19-ből.

Egyelőre azt még nem tudni, hogy az újabb gyógyult elhagyhatta-e már a Szent László Kórházat, vagy hogy a továbbiakban az országban maradhat-e (több iránit ugyanis már kiutasítottak), valószínűleg majd az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatóján számolnak be erről.

A második hazai gyógyult beteget is a budapesti Szent László Kórházban ápolták. Fotó: MTI

Időközben a tegnapi 39-ről 50-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Erről részletesebben másik cikkünkben számoltunk be. Mint az országos tisztifőorvos tegnap tájékoztatott, új szintre lépett a járvány hazánkban is. Az egyedi megbetegedések helyett most már csoportosakról beszélünk, ebben a szakaszban már nem követhető vissza, hogy ki kitől kaphatta-e a fertőzést.

