Koronavírus: ilyen ütemben nőtt az áldozatok száma

Amióta tart a koronavírus-járvány, folyamatosan hallani a kételkedőket is, akik szerint túlreagálta a világ a helyzetet, hiszen más betegségekben akár többen is meghalnak egy adott évben - írta a g7. A napokban megjelent azonban egy grafikon, amelyen jól látszik, hogy január elejétől milyen ütemben nőtt a COVID-19-cel, illetve az egyéb fertőző betegségekkel összefüggésben elhunytak száma világszerte.

Míg a 2020-as év elején még a malária szedte a legtöbb áldozatot a világban, márciustól már egyre feljebb lépegetett a listán az új típusú koronavírus is. Április elejére már több életet követelt, mint az influenza, április végén pedig a maláriától is átvette a vezetést.

A legfrissebb adatok szerint világszerte már csaknem 444 ezer ember halt bele a koronavírus-fertőzés következményeibe, a fertőzöttek száma pedig meghaladta a 8,18 milliót. Magyarországon eddig 4078 megbetegedésről és 567 halálesetről tudnak.

Worldwide deaths due to COVID-19, from early January to late May.



👉🏻 https://t.co/JD9R3upKDi pic.twitter.com/j4G0oaJVvQ