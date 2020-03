Koronavírus: már ősszel fertőzhetett Lombardiában

Egy milánói futballmeccs lehetett a Bergamo megyét sújtó koronavírus-járvány katalizátora. Részletek itt.

Adriano Decarli, a Milánói Egyetem járványtani és orvostudományi statisztikai professzora közölte, hogy jelentős növekedést tapasztaltak a tüdőgyulladással és influenzával kórházban kezelt emberek számában Milánó és Lodi térségében október és december között. Pontos számokkal szolgálni, de az átlagosnál több százzal több embert vittek kórházbatüdőgyulladásés influenza tüneteivel Lombardia ezen két városában - amelyet most a legsúlyosabban érint az új koronavírus-járvány.

Decarli most részletesen átvizsgálja a kórházi feljegyzéseket és más klinikai adatokat ezekről az esetekről, hogy megállapítsa, az új koronavírus (SARS-CoV-2) már akkor megérkezett-e Olaszországba. "Meg akarjuk tudni, hogy a vírus itt volt-e Olaszországban 2019 végén, és ha igen, miért maradt észrevétlen viszonylag hosszú ideig. Így tisztább képet kaphatunk arra az esetre, ha a járvány egy esetleges második hullámával kell szembenéznünk" - tette hozzá.

COVID-19-betegek egy ideiglenes kórházban, az észak-olaszországi Bresciában március 24-én. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Filippo Venezia

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az új koronavírus és a COVID-19 légzőszervi betegség ismeretlen volt azelőtt, hogy decemberben először jelentették felbukkanását a közép-kínai Vuhanból. Paul Hunter, a Kelet-angliai Egyetem professzora szerint egyáltalán nem valószínű, hogy a vírus megjelent Európában január előtt.

Megugrott a diagnosztizált fertőzöttek száma Olaszországban

Újabb 662 fővel, 8162-re emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában - közölte csütörtök esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma a szerdai 3491-hez képest csütörtökre mintegy 1000-rel növekedett. A polgári védelmi hatóság hangsúlyozta, hogy a valós adatok a közölteknél is magasabbak, mivel nem tartalmazzák Piemont tartományt, amelynek megkésett számait a péntekiekhez adják majd hozzá.

Az újonnan diagnosztizált betegek száma az utóbbi öt napban mért enyhe, de fokozatos csökkenés után ismét hirtelen emelkedett, 4492-re. A gyógyultak létszáma majdnem ezerrel 10 361-re nőtt. A gyógyultakat és halottakat is számolva 80 539-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A gócpont Lombardiában a bizonyított fertőzöttek száma 2543-mal emelkedett a szerdai 1643-hoz képest. A tartományban egy nap alatt 387-en haltak meg a korábbi 296-hoz képest.

Szakértők nem zárták ki, hogy elérkezett a "tetőzés", amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezekben a napokban várt. Agostino Miozzo a polgári védelmi hatóság helyettes vezetője kijelentette, a hirtelen esetnövekedés okait még vizsgálják. A WHO főigazgató-helyettese, Ranieri Guerra hangsúlyozta, a számok alakulásától függetlenül az olaszoknak továbbra is szigorúan be kell tartani az óvintézkedéseket.

"Nemhogy az utcára, de már a lépcsőházba sem megyek ki, csak minden másnap a szemetet kidobni. Utoljára az épületből kint múlt hét csütörtökön, tehát hat napja voltam." Egy Milánóban élő magyar nő beszámolója szerint egyre nehezebben viseli a járvány miatt kialakult helyzetet az olasz lakosság. Minderről részletesen olvashat társoldalunk, az nlc.hu cikkében.