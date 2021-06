Koronavírus: már a külföldieket is oltják itthon

Koronavírus: a virológus szerint ez a legokosabb, amit tehetünk - kattintson!

A Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok már május eleje óta tudnak regisztrálni az új típusú koronavírus elleni védőoltásra az erre a célra létrehozott honlapon. (Az itt élő külföldiek számára külön angol nyelvű regisztrációs felület is elérhető.) Június 19-én pedig már számukra is megnyílt az EESZT internetes időpontfoglaló rendszere. Mostantól tehát az érvényesen regisztrált külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is tudnak időpontot foglalni a számukra legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető vakcinákra.

Az oltáshoz előkészített koronavírus-vakcinák. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az időpontfoglalás lépései

Az érvényes regisztrációval rendelkező személyek az előzetes regisztrációjuk során megadott e-mail címre értesítő levelet kapnak, amely tartalmazza a tajszámmal nem rendelkezők számára létrehozott, angol nyelvű időpontfoglaló felület elérési linkjét, illetve az EESZT által generált technikai azonosító számot (PID number). Az e-mail értesítőben szereplő linkre kattintva, a regisztrációkor megadott valamely okmányazonosító és a megküldött technikai azonosító szám (PID number) együttes használatával tudnak belépni az érintettek az időpontfoglaló felületre - ismertették a koronavirus.gov.hu-n. Az időpontfoglalás menetét egyébként ezen a videón is meg lehet nézni.

Fontos tudnivalók

A regisztráció és az időpontfoglaló szombattól tehát már folyamatosan nyitva áll az itt élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok számára is, és a COVID-oltást követően természetesen ők is jogosultak a magyar védettségi igazolványra. Fontos azonban, hogy a védőoltás beadatására magukkal vigyék a kinyomtatott, kitöltött és aláírt hozzájáruló nyilatkozatot. Ez magyarul innen, angolul pedig innen tölthető le.

