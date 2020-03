Orbán: első az emberélet

Miután Orbán Viktor miniszterelnök tegnap este Facebook-oldalán jelentette be, hogy immáron Magyarországon is van két koronavírussal fertőzött ember, megígérte, hogy az operatív törzs minden nap délben ülésezni fog, utána pedig sajtótájékoztatón közlik az aktuális tudnivalókat.

A tájékoztatón elhangzott, hogy itthon továbbra is két betegnek pozitív a tesztje, emellett 24 embert tartanak karanténban és 230 mintavétel van folyamatban. A miniszterelnök ezek után általánosabb információkat osztott meg a vírusról és a kialakult járványról. Mint elmondta, Magyarországon egyelőre egyedi eseteket kezelnek, ez az első szint, a következőre akkor lépünk, ha már gócpontok is kialakulnak. A koronavírus-járvány két veszélyt rejt magában: népegészségügyit és gazdaságit, az operatív törzs pedig az emberéletek védelmével foglalkozik, mert ezt tartják fontosabbnak.

A tömegrendezvényekkel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy egyelőre a szervezőkre bízzák, megtartják-e ezeket az eseményeket. A március 15-ei rendezvények esetleges lefújásáról később döntenek.

Orbán Viktor az operatív törzs ülésén a Belügyminisztériumban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a hatékony védekezés mindenki részéről kíván erőfeszítéseket. A kormánytól például azt követeli meg a mostani helyzet, hogy biztosítsák a védekezési munkához szükséges forrásokat. Mint mondta, a vírus elleni küzdelemnek nem lesz anyagi akadálya.

A miniszterelnök azt kéri, mindenki legyen megértő akkor is, ha azt tapasztalja, hogy a vírus elleni harc kényelmetlenséggel is jár. Most a józan ész diktálja a szabályokat - mutatott rá.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a két iráni diák február 22-én érkezett vissza Magyarországra. Két nappal később, tehát február 24-én jelezték a Semmelweis Egyetem felé, hogy "bizonyos panaszaik vannak", majd az egyetem üzemorvosával találkoztak, és ezek után tegnap helyezték őket karanténba, illetve vettek le tőlük mintát a koronavírus-teszthez. Kiderült az is, hogy a másik iráni diák a gödöllői Szent István Egyetem diákja.