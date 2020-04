Koronavírus: magyar színész mentőzik New York-ban

A Líra Könyv élő videós sorozatot indított Facebook-oldalán, ahol Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész beszélget más szerzőkkel, művészekkel. Tegnap egy igazán különleges interjúra került sor, hiszen Röhrig Gézát kérdezte, aki jelenleg New York-ban tartózkodik.

A közel 45 perces videós beszélgetésben többek között kitértek arra is, hogy a Saul fia sztárja milyen olvasmányokat ajánl, milyen könyvön dolgozik. De Röhrig mesélt a család mindennapjaikról is, kifejtette, hogy kilencen laknak most otthon, mivel két egyetemista gyereke is hazatért a kollégiumból. A felesége azonban katonás rendet tart, minden reggel kiosztja a feladatokat, "éppen csak a zászlófelvonás hiányzik" - mondta.

New York-ban sok az önkéntes

A színész maga kevesebb időt tölt otthon, mert újra mentőssegédnek állt. Mint elmesélte, már közel 7 éve nem mentőzött, le is járt a vizsgájának érvényessége, de a súlyos válságra való tekintettel felhívta a volt főnöke. "Az, hogy felhívtak, hogy szükség van rám, jelzi, hogy mekkora a baj" - fogalmazott, és hozzátette, el kellett végeznie egy gyors tanfolyamot, hogy újra munkába állhasson. "Összesen százezer ilyen ember van, mint én, ami azt jelenti, hogy majdnem minden eddig regisztrált fertőzöttre jut egy önkéntes, ami azért elég jó" - mondta.

Mentővel szállítanak kórházba egy New York-i beteget. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Hamarosan kiderül, hogy ő is megfertőződött-e

Azt is kifejtette, hogy eddig Brooklyn és Queens volt a leginkább érintett övezet, most pedig Long Island lesz. Éjszaka dolgozik a tűzoltóság kötelékein belül, a kocsijaik jól felszereltek és védőfelszerelést is kapnak. Mivel egészségügyi végzettsége nincs, egyedül semmilyen komoly orvosi beavatkozást nem végezhet.

Az interjúban szóba került az is, hogy a színészt tesztelték-e már a koronavírusra. Mint kiderült, már el kellett volna végezni rajta a tesztet, de erre csak ma kerül sor. Ő maga is izgatottan várja az eredményt, már csak azért is, mert a mentőzésen túl is kapcsolatba kerül fertőzöttekkel.

A színész ugyanis azon kevesek egyike, akik hosszú évek óta halottakat mosdatnak, ami fontos tevékenység a zsidó vallásúaknál. Mint elmondta, a jelenlegi járványügyi helyzetben bizonyos körzetekben már nem is engedélyezik ezt, de New Yorkban a rituális muzulmán és zsidó halottmosdatásra van még lehetőség - bár sokkal szigorúbb keretek között. Vasárnap például három koronavírusban meghalt embert mosdatott, aztán mindhármukat online temetés keretében búcsúztatták el. Ilyenkor a legközelebbi hozzátartozók ott lehetnek a sír mellett (természetesen a megfelelő védőfelszerelésben), de a többi rokon, barát, ismerős online közvetítésen keresztül vesz részt a temetésen.

