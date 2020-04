Koronavírus: a betegek 5 százalékának lesz tüdőgyulladása

A beteg tüdő nagyon változatos, ezért fontos, hogy egyénre szabható legyen a lélegeztetési megoldás - emelte ki a szakember. Figyelmeztetett azonban, hogy ha a tüdő meggyógyul, és le tudják venni a koronavírusos beteget a lélegeztetőgépről, az jó hír, ám ilyenkor még csak egy csatát nyernek meg, a háborút nem.

A koronavírus-fertőzöttek 5 százaléka intenzív ellátásra szorul. Fotó: Getty Images

Hosszú rehabilitáció szükséges

A koronavírusos betegeknek a tüdő gyógyulása után korai rehabilitációra van szükségük az intenzív osztályon, majd más osztályon, később pedig az otthonukban is rehabilitációra szorulnak. Hogy mindez mennyi időt vesz igénybe, az függ attól is, hogy az adott páciens eredetileg milyen állapotban volt - ismertette az orvos. A teljes regenerálódás egy sportos fiatalnál is hetekbe telik, míg egy idősebb, eleve beteg szervezet esetében hónapokig is elhúzódhat a felépülés - tette hozzá.

Fontos a korlátozások betartása

A koronavírus-fertőzés elkerülésének érdekében nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a kijárási korlátozást - emelte ki Galgóczi Ágnes epidemiológus. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel, direkt úton terjed, a tapasztalati tények szerint pedig a kórokozó maximum kétméteres távolságból képes fertőzni. Ezért fontos, hogy az emberek távolságot tartsanak egymástól - hangsúlyozta. Az eddigi statisztikák alapján egyébként a betegek 80 százalékánál csak enyhe tünetek jelentkeznek, 15 százaléknál súlyos szövődmények alakulnak ki, 5 százalék pedig intenzív ellátásra szorul.

A tapasztalatok szerint a koronavírus az idősebb korosztályra és a krónikus betegségekkel élőkre a legveszélyesebb, de ez nem jelenti azt, hogy a fiatalok nem fertőződhetnek meg - figyelmeztetett az epidemiológus.

