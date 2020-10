Koronavírus: jön a belélegezhető vakcina

Egyszerűbb tárolás és felhasználás jellemzi majd a belélegezhető vakcinákat, amelyek a koronavírus közösségi terjedésének megállításában is nagy szerepet játszhatnak majd. Ezek a készítmények ugyanis a kórokozó orrban történő szaporodását is megakadályozzák majd - számolt be róla a Bloomberg.

Kihasználják a nyálkahártya előnyeit

Mint tudjuk, az orrot, a torkot és tüdőszövetet nyálkahártya borítja. A belélegezhető vakcinák feljesztői pedig épp ennek előnyeit igyekeznek kihasználni. A nyálkahártyában ugyanis nagy mennyiségű immunprotein termelődik (IgA), amely segíti a szervezet légúti betegségek elleni védekezését. Ezt a pajzsot megerősítve pedig megakadályozható, hogy a fertőzések - például a COVID-19 - elérje a tüdők mélyebb részeit.

Az asztmások által használt eszközök segítségével lélegezhető be ez ellenszer.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jobb, mint az injekció

Az emberek nem szeretnek injekciót kapni - világított rá egy fontos szempontra Frances Lund, az Alabamai Egyetem immunológusa. A legtöbb éppen készülő oltóanyagból ráadásul valószínűleg nem is lesz elég egyetleg adag, így a védelem érdekében több tűszúrásra is fel kell készülnünk lelkileg. A belélegezhető vakcina azonban egy új dimenziót nyit azok számára, akik félnek a tűtől. Az új típusú koronavírus elleni szer ugyanis egyszerűen, az asztmások által használt inhaláló eszközök, illetve orrspray segítségével belélegezhető - fecskendők, tűk és szúrások nélkül.

Ígéretesnek tűnik

A Washingtoni Egyetem egyik kutatója, Michael Diamond egyébként már augusztusban sikeres kísérleteket végzett egerekkel. Azt látta, hogy a belélegzett koronavírus-ellenszer erős immunválaszt váltott ki az állatok szervezetében, főként az orrban és a légutakban. Ez pedig megakadályozta, hogy a kórokozó megtelepedjen és szaporodásnak induljon.

A várakozások szerint hamarosan embereken is tesztelhetik majd a készítményt. A hongkongi kutatók pedig a belélegezhető vakcina egy olyan változatát szeretnék kifejleszteni, amely a koronavírus és az influenza ellen egyaránt védelmet nyújt.

