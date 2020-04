Koronavírus: "jól vizsgáztak az áruházláncok"

Bár a koronavírus-járvány Magyarországon is komoly változásokat hozott, amelyek türelemet és erőfeszítéseket követelnek, az ország élelmiszer-ellátása biztosított - hangsúlyozta az államtitkár.

Az államtitkár szerint jól vizsgáztak a hazai áruházláncok. Fotó: Getty Images

Naponta fertőtlenítenek

Koronavírus: nem ürülnek ki a magyar boltok - a részletekért kattintson ide!

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai a koronavírus okozta helyzet miatt még kiemeltebb figyelmet fordítanak az élelmiszerboltok higiéniai állapotának ellenőrzésére, ezért az elmúlt időszakban Magyarország valamennyi élelmiszer-áruházláncát megvizsgálták. A tapasztalatok közül ki kell emelni, hogy a bevásárlókocsikat és kosarakat napi szintet mossák és fertőtlenítik az áruházakban - mondta.

Megemlítette azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt lehetővé tették a szeszfőzdéknek, hogy fertőtlenítőszerek gyártására álljanak át. Végül pedig mindenkitől azt kérte az államtitkár, hogy továbbra is tartsa be az előírásokat és az ajánlásokat a járvány lassítása érdekében.

Karanténba került a Nyírő Gyula Kórház krónikus belosztálya - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!