Koronavírus: itthon is keverik majd a vakcinákat

Magyarországon már gyakorlatilag lecsengett a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Emiatt tehát egy kicsit fellélegezhetünk, de a vírus továbbra is itt van köztünk, tehát az óvatosság még mindig indokolt - emelte ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Véleménye szerint ősszel ismét terjedésnek indulhat a kórokozó az oltatlanok körében, ezért ismét arra kérte az embereket, hogy aki még nem tette, oltassa be magát.

Oltáshoz készítik elő a koronavírus elleni vakcinát.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Keverhetik a vakcinákat

A szakember kitért arra, hogy itthon is lehetővé teszik, hogy két eltérő típusú vakcinával oltsák be az embereket. Erre azonban csak azoknál kerülhet sor, akiknél az új típusú koronavírus elleni vakcina első dózisának beadatását követően súlyos reakciók jelentkeztek, ezért az oltóorvos másodjára egy másfajta vakcina beadását javasolja.

Kell-e harmadik dózis?

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy egyes szakemberek szerint valószínűleg egy harmadik oltásra is szükség lesz a koronavírus elleni teljes védelem érdekében, Müller Cecília szerint egyelőre nem tartunk ott, hogy erre a kérdésre biztos választ tudjunk adni. Ugyanakkor megnyugtatott mindenkit, hogy továbbra is rendszeresen érkeznek vakcinaszállítmányok az országba, tehát akkor is lesz elég oltóanyag, ha végül valóban szükségesnek ítélnek egy harmadik dózist. A héten Pfizer-, Moderna- és Janssen-utánpótlást is kapunk.

