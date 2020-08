Koronavírus: itt tart a magyar vakcinafejlesztés

Javában zajlik a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közös vakcinafejlesztési projektje - fogalmazott Kis Zoltán virológus a Magyar Nemzet kérdésére a hazai oltóanyagfejlesztés kapcsán. A kutató, aki elsőként izolálta a koronavírust Magyarországon, elmondta, "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában jelenleg is rengeteg kísérlet folyik, ami nagyon sokrétű feladat, hiszen előbb meg kell találni, illetve ki kell választani a megfelelő vírustörzset, majd fel kell mérni, hogy mennyire tud szaporodni, miként tudják biztonságosan inaktiválni a vírust, és milyen immunválaszt vált ki".

Sok még a kérdőjel az oltásokkal kapcsolatban

A virológus beszélt a világban folyó vakcinafejlesztésekről is, melyek kapcsán kiemelte azok sokszínűségét, példaként említve, hogy a kínaiak egy elölt vírussal próbálkoznak, míg az oxfordi egyetemen egy emberre veszélytelen, módosított csimpánz-adenovírusba (légzőszervi megbetegedést okozó vírus) helyezték a koronavírus tüskefehérjéjének a génjét, ami ellen azimmunrendszerreagálni tud. Figyelmeztetett azonban, hogy még mindig sok a kérdőjel az oltóanyagok hosszú távú hatékonyságával kapcsolatban. Ennek okát egyrészt abban jelölte meg, hogy a vírusok - így a koronavírus is - folyamatosan változnak. Másrészt egyes kutatások szerint gyorsan csökken a fertőzésen már átesett emberek szervezetében az ellenanyagszint, ami még később okozhat meglepetéseket. Harmadrészt azt sem tudni még, hogy a vakcina mennyi időre ad védettséget. Kis Zoltán éppen emiatt hangsúlyozta, a járványügyi intézkedéseknek (kézmosás, maszkviselés, távolságtartás) akkor is fontos szerepük lesz, ha már elérhető lesz egy hatékony oltás.

Alacsony a koronavírus jelenléte az országban

A lap arról is kérdezte az ismert virológust, vajon miért jobbak a magyarországi adatok, mint az európai átlag? Kis Zoltán szerint ennek az időben meghozott jó intézkedések és a lakosság fegyelmezettsége az egyik oka. Kiemelte továbbá a határátlépések szigorításának pozitív hatását, valamint a járványügyi szakemberek gyors reagálását egy-egy új gócpont fellángolásakor. A virológus úgy véli, az NNK-ban hetente végzett szennyvízvizsgálatokból kimutatható, hogy jelenleg alacsony a vírus jelenléte az országban, s ez egyben cáfolja is azokat a feltételezéseket, hogy jelentős különbség lenne a regisztrált fertőzések és a valós esetszámok között.



