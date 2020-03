Koronavírus: így védekezik Magyarország

A koronavírus elleni védekezéshez szükséges intézkedések biztosítására a kormány kész minden támogatást megadni. Az új kormányhatározat több mint 8 milliárd forint külön forrást rendel a koronavírus elleni védekezéshez - olvasható a közleményben. A pénz felhasználása az operatív törzs utasítása alapján történik majd.

Magyarországon 12 fertőzött van

"Most, hogy a vírus ennyi országban megjelent, a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált. Ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani. A lényeg ugyanis, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak" - mondta Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Olvasson tovább!

Ahogy már beszámoltunk róla, újabb három iráni diáknál diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, így már 12 betegről tudnak Magyarországon. A Dél-Pesti Centrumkórházban elkülönített iráni egyetemisták közül viszont ketten továbbra sem hajlandók együttműködni a karanténszabályok betartásában - közölte Lakatos Tibor, az operatív törzs vezetője hétfőn Mint mondta, az egyetemisták megpróbálták kijátszani a karantén szabályait, és jelenleg is rendőrök jelenlétével tartják fenn a biztonságos elkülönítést a Szent László Kórházban. Közben a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) úgy döntött, hogy innentől az iráni állampolgároknak kiadott, de még fel nem használt vízummal sem lehet beutazni Magyarországra. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai pedig fertőtlenítést végeznek a teljes gyorsforgalmi úthálózaton és a pihenőkben a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.

Fertőtlenítik a padokat az M70-es autópálya csörnyeföldi pihenőjénél.

Fotó: MTI/Varga György

Óvják a fogvatartottakat is

A koronavírus-fertőzés elleni védekezés jegyében a büntetés-végrehajtási szervezet felfüggesztette az ideiglenes intézetelhagyások engedélyezését a fogvatartottak számára. Továbbá a látogatás során a fogvatartottak és hozzátartozóik fizikális érintkezése sem lehetséges, és kiemelt figyelemmel kezelik azokat a fogvatartottakat, akiknek külföldi hozzátartozóik is vannak - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP). A szervezet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban kiadott szakmai protokollját követve kiemelt feladatként kezeli a személyi állomány és a fogvatartottak egészségügének megóvását és a fertőzésveszély megelőzését a hazai börtönökben - hangsúlyozták a közleményben.

Ugyanakkor kiemelték azt is, hogy a börtönök felkészültek koronavírus-helyzet miatt esetleg szükségessé váló intézkedések bevezetésére, de valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben már most is folyamatos a felület- és eszköz-fertőtlenítés. Az egészségügyi személyzet védőeszközöket és érintés nélküli digitális hőmérőket is kapott. Emellett rendszeresen felhívják a személyi állomány és a fogvatartottak figyelmét a fertőzést megelőző higiéniai szabályok betartására. A napi többszöri kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét is biztosítják.

Az új elítélteket is megvizsgálják

A büntetésüket kezdő elítéltek befogadásakor úgynevezett közegészségügyi-járványügyi vizsgálatot végeznek - enélkül senkit sem helyeznek közösségbe. A vizsgálat során testhőmérsékletet mérnek és kikérdezik az érintetteket korábbi utazásaikról. A koronavírus-gyanús személyeket azonnal elkülönítik, amíg a laborvizsgálati eredmények meg nem erősítik vagy ki nem zárják a koronavírus jelenlétét. "Amennyiben az eredmény pozitív és a fogvatartott polgári egészségügyi intézménybe szállítása és járványügyi elkülönítése indokolt, úgy azt a mindenkori biztonsági szabályok betartásával, egyben az intézkedést végrehajtó személyi állomány egészségügyi védelmének biztosításával hajtják végre" - közölte a BVOP.

